Meta平台FB和IG全球大當機 2小時搶修恢復正常

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）網際網路科技公司Meta旗下的社交平台臉書（Facebook）和Instagram今天因技術問題全球大當機，影響數十萬用戶，經過兩個多小時搶修後，目前已恢復正常。

Meta旗下與IG連動的Threads以及Messenger在當機後也已恢復正常。

路透社報導，白宮發言人表示，白宮國家安全會議密切注意此一事件，目前尚不知道有任何特定的惡意網路活動。

根據斷線追蹤網站Downdetector.com，這起當機從美國東部時間早上10時（台北時間5日晚間11時）左右開始，逾30萬臉書用戶和約4萬Instagram用戶通報出現故障，最高峰時有逾55萬臉書用戶和約9萬2000個Instagram用戶通報。

Meta發言人史東（Andy Stone）透過社群媒體X平台表示：「今天稍早，一個技術問題造成人們使用我們的一些服務時遭遇困難，我們已為所有受到影響的人解決這個問題。」史東未進一步說明。（譯者：陳政一）1130306