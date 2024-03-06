Meta旗下臉書IG與Threads大當機 影響全球數十萬用戶
2024/3/6 00:57（3/6 02:54 更新）
（中央社加州5日綜合外電報導）根據斷線追蹤網站Downdetector.com，網際網路科技公司Meta旗下的社交平台臉書（Facebook）和Instagram今天大當機，影響全球數十萬用戶。Meta旗下與IG連動的Threads以及Messenger也當機。
路透社報導，根據Downdetector.com，這起當機從美國東部時間早上10時（台北時間5日晚間11時）左右開始，逾30萬臉書用戶和約4萬Instagram用戶通報出現故障。
Meta發言人史東（Andy Stone）透過X平台表示：「我們知道人們使用我們的服務遭遇困難，我們正在解決這個問題。」（譯者：陳政一）1130306
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