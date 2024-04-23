資策會與巴西技創機構簽備忘錄 強化科技交流

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（中央社記者唐雅陵聖保羅22日專電）資策會執行長卓政宏與巴西利亞技術與創新機構代表，今天在巴西首都巴西利亞完成異地簽署雙方機構合作備忘錄，強化台灣與巴西在科技資訊及人工智慧等領域交流與合作。

卓政宏與巴西利亞技術與創新機構（IBTI）會長龔其久（José Gontijo），邀請駐巴西代表處代表廖志賢及巴西科技部官員、聯邦州政府科技廳、巴西工業發展公司及台灣威剛科技（ADATA）巴西分公司經理利馬（Fernando Lima）等人出席觀禮見證合作備忘錄異地簽署儀式。

廖志賢致詞表示，很榮幸見證此次巴西利亞技創機構與資策會簽署備忘錄，使台巴在科技產業間合作關係更向前邁進。

廖志賢表示，巴西利亞技創機構是巴西深具影響力的技術培訓機構，旨在為巴西科學技術創新部及國家科學技術發展委員會執行相關教育訓練課程，並對巴西ICT產業做出貢獻為使命。

廖志賢指出，資策會致力於推動台灣ICT產業發展，協助產業建構精準人才發展模式，並發展新興科技，雙方簽署合作備忘錄可共同實踐「數位轉型的化育者」使命，增進兩國科技及產業合作。

廖志賢說，威剛巴西分公司拓展營運計畫已獲得巴西社會經濟發展銀行（BNDES）2億9000萬巴幣（約5000萬美元）貸款，擴大投資生產記憶體等相關新產品，象徵雙方在高科技領域已緊密合作。

卓政宏透過視訊表示，這是繼今年2月資策會與巴西謝吉貝州科技園區（SergipeTec）簽訂MOU後，再度與巴西重要科研機構合作，相信這樣的合作將為兩國的未來發展帶來更多機會和挑戰。

巴西利亞技創機構致力於人工智能（AI）、物聯網（IoT）、數據科學（Data Science）、軟體開發和區塊鏈等領域的創新研發機構。

卓政宏期盼未來雙方將就AI人工智慧相關技術、軟體開發、資通訊系統等主題進行交流與密切合作，發揮各自的優勢，實現資源共享、技術交流，共同推動兩國科技領域發展，並貢獻兩國的經濟成長和技術創新。

IBTI會長龔其久表示，與資策會的合作將對IBTI創新研究及科技產業發展帶來極大能量，盼未來以人工智慧、資通訊系統及工業生產朝向淨零路徑及永續發展，並保持密切交流，如巴西在再生能源議題可為台灣做出許多貢獻，而台灣亦可提供IBTI生產鏈永續發展轉型知識以為借鏡，共創雙贏。（編輯：韋樞）1130423