本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
彰濱離岸風電工地二氧化碳外洩 10工人送醫
首頁 / 科技
輝達
新聞專題
輝達1/194
首頁 / 科技

輝達升級AI預測天氣技術 增強時效性助災害應變

2024/8/20 11:12（8/20 11:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
輝達今天宣布推出名為StormCast的全新模型，強化時效性，有助災害緊急應變。圖為輝達GTC大會展示AI技術幫助預測颱風，攝於3月18日。中央社記者張欣瑜舊金山攝 113年8月20日
輝達今天宣布推出名為StormCast的全新模型，強化時效性，有助災害緊急應變。圖為輝達GTC大會展示AI技術幫助預測颱風，攝於3月18日。中央社記者張欣瑜舊金山攝 113年8月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張欣瑜舊金山19日專電）輝達繼推出生成式AI模型CorrDiff，幫助台灣預測颱風對區域影響後，今天宣布推出名為StormCast的全新模型，強化時效性，例如對即將來臨的暴風雨做出高準確度預測，有助災害緊急應變。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在今年的GTC大會和台北國際電腦展上，以台灣為例，展示生成式AI模型CorrDiff如何準確預測颱風，這款模型為中央氣象署與輝達在2022年合作發開，能夠提升資料的精細度，適用於區域性極端天氣預測。

輝達今天宣布，在CorrDiff模型基礎上，再推出全新生成式AI模型StormCast，替CorrDiff增加逐小時自回歸預測功能（hourly autoregressive prediction），即根據過去的天氣數據，提供更頻繁和及時的預測更新。

輝達於公司部落格指出，台灣國家災害防救科技中心運用CorrDiff，將25公里尺度的大氣數據提升至2公里，意味解析度大幅增強，精細度提升12.5倍。相較於傳統方法，這項技術單次推理速度加快1000倍、能耗減少3000倍、並大幅降低成本。

部落格並提到，台灣國家災害防救科技中心還計畫將此技術應用在強風下洗（downwash）的預測，避免建築物損壞及行人安全受影響，尤其在城市地區。

StormCast應用仍在初期階段，但若用於降雨雷達觀測，相較於美國國家高解析度的天氣預報系統HRRR（High-Resolution Rapid Refresh），在進行提前2至4小時的預測上，準確度提升5%至10%，能更可靠預測中尺度天氣系統，「應對災害」。

輝達表示，這是AI技術在預測極端天氣並提升預報準確度上的重大突破。

目前是大西洋颶風季節的高峰期，颶風厄尼斯托（Ernesto）18日遠離美國東岸、威力再增強，在襲擊波多黎各與百慕達後，挾帶強風豪雨威脅美國與加拿大沿岸地區。

輝達指出，極端氣候現象正不斷奪走生命、摧毀家園，僅僅在美國，每年就造成超過1500億美元（約新台幣4兆8450億元）的損失。隨著颶風、龍捲風等天災的頻率和強度增加，利用新技術改善氣象預測，顯得比過往任何時候都更加重要。（編輯：高照芬）1130820

輝達
輝達新AI晶片傳設計缺陷延後交付 微軟等客戶受影響輝達收購AI新創公司 傳美司法部啟反托拉斯調查
黃仁勳
機器人自動化展秀AI製造 傳黃仁勳有私人行程來台基金經理人化身作曲家 受黃仁勳啟發創作「矽島」獻台灣【專訪】
輝達
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
軟銀傳放棄與英特爾合作生產晶片 改與台積電談判
172.30.142.101
更多編輯台推薦新聞：