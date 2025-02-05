Google更新AI原則 刪除不用於武器和監控承諾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社舊金山4日綜合外電報導）科技巨頭谷歌（Google）今天更新其人工智慧（AI）原則，移除了不將該技術用於武器或監控的承諾。

法新社報導，Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）與其他科技巨擘出席美國總統川普（Donald Trump）就職典禮僅數週後，Google發布修訂後的AI原則。

當法新社詢問此變動時，一名Google發言人提到一篇闡述公司AI原則的部落格文章，其中並未提及皮查伊於2018年首次提出的承諾。

Google旗下英國倫敦AI公司Google DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）、Google研究、實驗室、技術與社會（Research, Labs, Technology & Society）資深副總裁曼宜卡（James Manyika）在更新的AI原則部落格文章中寫道：「我們認為，民主國家應該領導AI發展，並以自由、平等及尊重人權等核心價值為依據。」

文章接著談到：「我們認為，秉持這些價值觀的企業、政府和組織應攜手合作，打造能夠保護人們、促進全球發展並支持國家安全的AI。」

皮查伊先前曾表示，Google不會設計或運用旨在傷害人類的武器技術，也不會為「違反國際公認規範的監控活動」開發「收集或使用資訊」的技術。

然而，這一表述已從谷歌今天公布的更新版AI原則中移除。

川普上任後，迅速撤銷前總統拜登（Joe Biden）要求對AI進行安全規範的行政命令。

美國AI領域迅速發展，參與競逐領頭羊地位的公司現在需要遵守的義務減少，例如不再需要公布顯示AI可能對國家、經濟或公民構成嚴重風險的測試結果。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

Google在部落格文章中指出，它每年會發布有關其AI工作及進展的報告。

哈薩比斯和曼宜卡在文中表示：「在日益複雜的地緣政治背景下，全球正在競爭AI領導地位。數十億人正將AI應用於日常生活中。」（譯者：陳昱婷/核稿：洪培英）1140205