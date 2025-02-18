馬斯克AI聊天機器人Grok 3亮相 號稱聰明得嚇人[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社舊金山17日綜合外電報導）科技富豪馬斯克旗下人工智慧（AI）新創公司xAI今天發布最新版AI聊天機器人Grok 3。馬斯克表示，Grok 3的運算能力是前一代的10倍，並稱它「聰明得嚇人」。

法新社報導，馬斯克（Elon Musk）希望Grok 3將在ChatGPT及中國的DeepSeek等對手競爭激烈的AI市場中占有一席之地。

馬斯克在Grok 3發表會上說：「Grok目標是要理解宇宙。」

他說：「我們被對宇宙本質的好奇心驅使，這也是為何我們推動最大限度尋求真理的人工智慧，即使這種真理有時與政治正確相悖。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

Grok 3利用合成數據訓練並採取自我修正機制，以防出現AI聊天機器人常見的錯誤，俗稱「幻覺」（hallucinations），這種錯誤會導致AI將假訊息或誤導性內容當成事實來處理。

馬斯克上週透過視訊向在杜拜舉行的「世界政府峰會」（World Governments Summit）發表演說時表示：「Grok 3擁有非常強大的推理能力，且根據我們至今所有測試結果顯示，Grok 3的性能優於任何已釋出的現有產品，這是個好兆頭。」他還稱它「聰明得嚇人」。（譯者：張茗喧/核稿：盧映孜）1140218