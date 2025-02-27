AWS推量子運算晶片 加速實用量子電腦問世

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（中央社記者吳家豪台北27日電）亞馬遜旗下公司Amazon Web Services（AWS）今天宣布推出新量子運算晶片Ocelot，與目前的量子糾錯方式相比成本可以降低多達90%，是建立容錯量子電腦過程中的重要突破，將加速實用量子電腦問世。

量子運算（Quantum Computing）屬於多學科領域，可利用量子力學解決複雜問題，快速篩選出大量可能性之中的正確解答，速度比傳統電腦更快，基本資訊單位是量子位元（Qubit），但量子位元的脆弱性和高錯誤率成為發展瓶頸。

AWS發布新聞稿說明，Ocelot由設於美國加州理工學院的AWS量子運算中心團隊研發，架構使用嶄新的設計，從一開始就內建糾錯，並採用貓量子位元（Cat Qubit）。貓量子位元以著名的「薛丁格的貓」思想實驗命名，能夠抑制某些形式的錯誤，進而減少量子糾錯所需的資源。

透過Ocelot的全新設計，AWS研究人員首次成功將貓量子位元技術和其他量子糾錯組件，整合到可規模化製造的微型晶片上，這種方式借鑑於微電子產業的製程。

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AWS量子硬體部門主管潘特（Oskar Painter）表示，隨著近期量子研究的進展，實用容錯量子電腦問世已不再是「是否」的問題，而是「何時」的問題，Ocelot是邁向這個目標的重要一步。

潘特說，未來以Ocelot架構設計的量子晶片，所需的糾錯資源將大幅減少，使成本降至目前方法的1/5，這將加速實用量子電腦問世，最多可以提前5年。（編輯：張均懋）1140227