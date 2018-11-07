游錫堃逛花博 讚林佳龍因公忘私

前行政院長游錫堃（前右）7日在台中市長林佳龍（前左）等人陪同下前往參觀台中花博外埔園區，他看到廣場上水牛裝置藝術，有「水牛伯」之稱的他也上前開心撫摸牛頭。中央社記者趙麗妍攝 107年11月7日

（中央社記者趙麗妍台中7日電）前行政院長游錫堃今天參觀花博外埔園區，他讚許台中市政府團隊執行力，以3年多時間完成世界級的博覽會，稱讚台中市長林佳龍為辦好事情因公忘私，「這也是他可愛的地方」。

游錫堃下午在林佳龍的陪同下，到台中花博外埔園區參觀，今天也是林佳龍請假前最後一天上班日；媒體詢問游錫堃，選戰將至，他是否特地來跟子弟兵林佳龍加油打氣。

游錫堃表示，選舉到了，林佳龍仍必須用很大的心力照顧花博，因此疏忽選務，他為了把事情辦好，會先因公忘私，但這也是他可愛的地方，相信市民若以台中市的未來為念，未來4年再託付給他，台中市的進步會非常快。

林佳龍指出，選舉剩下15天，他太專注市政，尤其是花博，所以留15天當作選舉的衝刺，花博做好有政績，人民有感；他期待花博不是像放煙火一樣稍縱即逝，而是留下有形的建設，讓展館後續都可以繼續使用。

游錫堃表示，政治人物施政時，一定要以自然為師，花博從綠色生產、自然生態、人文生活著手，因為人離不開大自然，任何施政以自然為師，一定可以做得好，從辦理花博可以看出，林佳龍是以自然為師的市長。

游錫堃到花博外埔園區參訪，他看到廣場上稻草編成的水牛藝術裝置，開心撫摸牛頭，「讓他想起過去當農夫的時光」，隨後他也進入「樂農館」、「大愛環保科技人文館」，接著前往后里馬場園區參訪。（編輯：陳政偉）1071107