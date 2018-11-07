基隆要塞司令官邸啟動修復 109年6月完工

（中央社記者王朝鈺基隆7日電）基隆市長林右昌今天主持「基隆要塞司令官邸」（李宅）修復再利用工程，預計109年6月完工，林右昌期許逐步縫合大沙灣歷史廊帶，成為北台灣最精采的文化聚落。

基隆市定古蹟基隆要塞司令部校官眷舍、要塞司令官邸是「大基隆歷史場景再現整合計畫」重要子計畫，繼上週啟動校官眷舍修復案後，文化局今天舉行司令官邸修復開工，林右昌依序上香、獻禮，並敲接「連釣榫」。

林右昌受訪表示，官邸不遠處的中濱營區未來會拆除，目前正在進行相關規劃和設計，希望明年能動工，附近大沙灣地區歷史廊帶已荒漠許久，市府未來會逐步修復形成歷史廊帶，相信未來將成為觀光、休閒和教育的最佳場域。

根據文化局資料，日治時期商人流水伊助在1921年創立公共馬車，後改制為流水巴士、基隆乘合自動車株式會社，也是基隆市公車的前身，社址就在現今的基隆市公車管理處。而位於社址對面的流水伊助自宅興建於1930年，1931年完工，規模與空間有別於一般公有日式宿舍的緊湊格局與品味，是現存少數且規模較大的私人住宅。

1945年第二次世界大戰結束後，國民政府接收基隆要塞，因原司令官邸在戰爭中被炸毀，另覓要塞司令部附近的流水邸作為司令官邸，1957年基隆要塞裁撤，最後一任司令一家繼續居住於此，而後分租給李濟捷一家，1977年李家頂下住宅，居住直到1988年，因而司令官邸又稱「李宅」。

文化局指出，司令官邸修復工程費用為新台幣3732萬元，預訂109年6月完工，修繕期間並有影音製作團隊拍攝紀錄片，宣導古蹟價值。（編輯：李錫璋）1071107