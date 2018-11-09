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姚文智談社福政策 將減免或免收房租回饋金

最新更新：2018/11/09 13:26
民進黨台北市長候選人姚文智（圖）9日在台北出席台北市社會福利聯盟民間版社會福利政策白皮書發表會，發表社福政見。中央社記者徐肇昌攝　107年11月9日
民進黨台北市長候選人姚文智（圖）9日在台北出席台北市社會福利聯盟民間版社會福利政策白皮書發表會，發表社福政見。中央社記者徐肇昌攝　107年11月9日

（中央社記者游凱翔台北9日電）民進黨台北市長候選人姚文智今天針對社福政策說，社福機構雖享房租減免，但仍要繳交回饋金，變相成為財務壓力，未來將透過實際營運的財務狀況，給予減免，甚至免收回饋金。

台北市社會福利聯盟（北社盟）召開「民間版社會福利政策白皮書發表會」，邀請姚文智、中國國民黨台北市長候選人丁守中、台北市長柯文哲出席。原定出席的丁守中臨時因身體不適，委由競選總部總幹事王育敏代表。

北社盟提出4項建議，包含：台北市政府應整合閒置房舍改為福利設施、北市府應和民間社福團體建立平等夥伴關係、公布社會安全網建置期程及人力配置、台北市無障礙環境推動工作小組要提高至市長層級。

姚文智表示，台北市雖然是全國各縣市資源最多的地方，但資源的運用有所侷限，如何跟長期投入的社福團體合作，讓弱勢者優先得到保障，讓需要被服務的人得到安心，這些都是最基本的。

姚文智提到，空間驅動城市改革是他的思維，為什麼會說都市更新與社福有關，因為他想透過公辦都更，以公益容積的提供方式，讓都市更新中的社區能產生長照、托嬰及托幼、臨時照護等空間。

他說，社福機構中的庇護工廠等，現行雖享房租減免，但仍然要繳交回饋金，成為變相財務壓力來源，未來將透過社會局了解實際營運的財務狀況，給予減免，甚至免收回饋金。

此外，由於台北市在校園餘裕空間的推動是全台北市最差的地方，未來若他當選，將澈底提出校園的改造運動，讓餘裕空間作為社福用地，並成立無障礙空間推動小組，注重空間改造。

姚文智補充，他將在位於民生社區旁的松南基地（原空軍新通航聯隊），設置「親子遊戲館暨兒童藝展場-富錦For Kin & Kid」，讓小朋友與親子遊有充足的遊憩空間。

姚文智事後接受媒體訪問時，被詢問目前府院都南下高雄衝刺選情，是否擔心被「棄保」。姚文智回應，高雄市出現預料以外的狀況，大家應該多幫忙高雄，而他自己也會努力，但針對選前之夜，除了總統蔡英文之外，他希望民進黨的同志能共同來協助他，營造出勝選的氣勢。（編輯：梁君棣）1071109

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