姚文智談社福政策 將減免或免收房租回饋金

（中央社記者游凱翔台北9日電）民進黨台北市長候選人姚文智今天針對社福政策說，社福機構雖享房租減免，但仍要繳交回饋金，變相成為財務壓力，未來將透過實際營運的財務狀況，給予減免，甚至免收回饋金。

台北市社會福利聯盟（北社盟）召開「民間版社會福利政策白皮書發表會」，邀請姚文智、中國國民黨台北市長候選人丁守中、台北市長柯文哲出席。原定出席的丁守中臨時因身體不適，委由競選總部總幹事王育敏代表。

北社盟提出4項建議，包含：台北市政府應整合閒置房舍改為福利設施、北市府應和民間社福團體建立平等夥伴關係、公布社會安全網建置期程及人力配置、台北市無障礙環境推動工作小組要提高至市長層級。

姚文智表示，台北市雖然是全國各縣市資源最多的地方，但資源的運用有所侷限，如何跟長期投入的社福團體合作，讓弱勢者優先得到保障，讓需要被服務的人得到安心，這些都是最基本的。

姚文智提到，空間驅動城市改革是他的思維，為什麼會說都市更新與社福有關，因為他想透過公辦都更，以公益容積的提供方式，讓都市更新中的社區能產生長照、托嬰及托幼、臨時照護等空間。

他說，社福機構中的庇護工廠等，現行雖享房租減免，但仍然要繳交回饋金，成為變相財務壓力來源，未來將透過社會局了解實際營運的財務狀況，給予減免，甚至免收回饋金。

此外，由於台北市在校園餘裕空間的推動是全台北市最差的地方，未來若他當選，將澈底提出校園的改造運動，讓餘裕空間作為社福用地，並成立無障礙空間推動小組，注重空間改造。

姚文智補充，他將在位於民生社區旁的松南基地（原空軍新通航聯隊），設置「親子遊戲館暨兒童藝展場-富錦For Kin & Kid」，讓小朋友與親子遊有充足的遊憩空間。

姚文智事後接受媒體訪問時，被詢問目前府院都南下高雄衝刺選情，是否擔心被「棄保」。姚文智回應，高雄市出現預料以外的狀況，大家應該多幫忙高雄，而他自己也會努力，但針對選前之夜，除了總統蔡英文之外，他希望民進黨的同志能共同來協助他，營造出勝選的氣勢。（編輯：梁君棣）1071109