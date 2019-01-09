柯文哲駁橡皮圖章說 加緊宣傳廉政委員會

（中央社記者陳怡璇台北9日電）台北市廉政透明委員會報名度不如預期，台北市長柯文哲今早也坦承因沒打廣告、民眾不知道可以報名，晚間便在臉書專頁發文宣傳，並指「廉政透明委員會，不會是橡皮圖章」。

廉政透明是柯文哲主打政見之一，他並多次公開說過自己任內沒有局處長因弊案下台；如今聯合醫院傳出藥劑部主任涉嫌以不實資料請領經費新台幣300萬餘元等不法情事，外界質疑廉政透明口號蒙塵。

而研考會則證實廉政透明委員會報名度不如預期，柯文哲今天被問及此事時承認因為沒打廣告，讓民眾不知道可以報名，承諾會處理此事，晚間便在臉書發文宣傳，報名截止日為21日。

柯文哲在粉專再次重申，過去4年北市府沒有任何BOT案上過政論Call in節目，市府局處首長也沒有人因為弊案下台，並指出在廉委會的調查後，美河市、雙子星與大巨蛋等案件，都有相關人士被法院起訴，松菸與三創則有監察院的糾正報告。

柯文哲表示，透過廉委會徹底檢視了原先的BOT案，重訂SOP，讓那些「怪怪的」事情不會再發生。超過100億的標案都要設立廉政平台，從會議紀錄到招標過程全部上網公開，只要公開透明，問題就解決一大半。（編輯：張銘坤）1080109