新北市將淯薪托嬰中心虐兒案移送司法偵辦

（中央社記者王鴻國台北10日電）私立淯薪托嬰中心虐兒案引起社會關注，新北市政府除進行裁罰外，法制局長黃怡騰表示，全案涉及刑法妨害幼童發育罪，市府將提出相關事證移送新北地方檢察署偵辦。

全案經議員張維倩揭露後，社會局9日已依據兒權法裁處3位老師各新台幣14萬元罰鍰，勒令終身不得擔任托嬰中心等兒少機構工作人員及居家托育人員，且已公告在社會局官網，至於托嬰中心知情不報、疏於管理，也依法裁處30萬元罰鍰並要求立即停辦。

至於涉及刑法部分，新北地檢署與新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心聯繫，認托嬰中心涉有刑法強制罪等罪嫌，已主動分案指派檢察官偵辦。

另因全案涉及影響幼童身心發展，法制局表示，行政機關發現有違法情事時依法就要辦理移送，經依社會局的事證來判斷這些虐童案涉及刑法妨害幼童發育罪，將提出相關事證移送新北地方檢察署偵辦。至於構成什麼罪則由檢方認定。

法制局表示，市府已對業者施以停業處分，將協助幼兒家長依規定要求業者從優儘速辦理退費。家長需求消保官再找業者協調；同時，法制局已啟動法律扶助服務平台，並連絡市府法律扶助義務律師主動提供法律扶助，提供家長後續訴訟需求。（編輯：方沛清）1080110