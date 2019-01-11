陳思宇寧夏夜市募資 柯文哲藉機促銷千歲宴

無黨籍台北市立委補選參選人陳思宇（左）11日晚間和台北市長柯文哲（右）在寧夏夜市舉行募資記者會，陳思宇表示，將以小額募款為主，訴求透過集資，「讓大家知道選舉要公開、乾淨透明」。中央社記者梁珮綺攝 108年1月11日

（中央社記者梁珮綺台北11日電）無黨籍台北市立委補選參選人陳思宇今晚選在寧夏夜市開募資記者會，台北市長柯文哲到場力挺，陳思宇表示募資時間將依政治獻金專戶規定進行；柯文哲則藉機促銷寧夏夜市千歲宴。

台北市第二選區（大同、士林）立委補選27日將投票，距投票不到16天，陳思宇啟動募資活動，網站今晚9時上線。陳思宇說，以小額募款為主，訴求透過集資，「讓大家知道選舉要公開、乾淨透明」。

至於募款金額與時程，陳思宇表示，時間很短，所以沒有設限，期限則以政治獻金專戶規定進行，到投票前一日就必須關帳。

柯文哲分享自己在去年九合一選舉募資心得，說自己當時選舉選到最後，還是缺一些錢，「要重新募款很麻煩，絕食戰法就打完（選舉）」，而因為當時錢不夠用，導致自己在選前2週從螢幕上消失。

陳思宇競選團隊新聞部主任蔡峻維表示，由於陳思宇抽到5號，捐款額度為新台幣500元、1000元、2000元，捐1000元可獲得柯文哲與陳思宇簽名海報一張，捐2000元的話除可得到簽名海報，還可參加20日在大稻埕舉辦的感恩餐會，與柯文哲、陳思宇共同享用千歲宴。

面對媒體詢問為何選在寧夏夜市召開記者會，陳思宇說，自己是前任觀傳局長，盼選舉能扣住觀光主軸，「募資最主要目的，希望透過這樣的方式，用思宇的媒體力，讓大家知道，其實台北市有很多好玩的觀光跟好吃的東西」，藉此推觀光。

她說，寧夏夜市的美食以及智慧化程度都相當先進，希望能將台北市的經驗帶進國會，讓全國夜市較有制度，以及較完整的規劃。

柯文哲則笑說，寧夏夜市是目前台灣最先進的夜市，還在持續進步，而選舉是一時的，利用每個機會促銷台北市最值得推廣的東西，盼藉此促銷寧夏夜市的千歲宴。

另外，文化部長鄭麗君表達自己將離開政府團隊，重新回到民間，由於柯文哲先前因大巨蛋案與文化部隔空駁火，對於後續合作情形，他表示，「事先有跟小英總統談過，我想應該不管換誰，都會繼續進行」。

柯文哲說，科技部長陳良基曾任台灣大學副校長，對高等教育熟悉，接任教育部長一職「沒問題」。（編輯：陳政偉）1080111