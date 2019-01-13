第二代青鳥信使 信天翁進駐花蓮港

在藝術家楊正端的創作下，大型海鳥信天翁昂首振翅的生動姿態進駐花蓮港一號碼頭綠廊道，成為公共藝術作品群之一，也化身為新一代的花蓮港「青鳥信使」。中央社記者李先鳳攝 108年1月13日

（中央社記者李先鳳花蓮縣13日電）在藝術家楊正端的創作下，大型海鳥信天翁昂首振翅的生動姿態進駐花蓮港一號碼頭綠廊道，成為公共藝術作品群之一，也接棒成為第二代的青鳥信使。

為凸顯花蓮港區海洋風情，吸引遊客駐留，在花蓮港經營藝廊的林滿津，2011年獲文建會〈文化部前身〉補助打造「幸福青鳥郵筒」，是台灣第一座、也是唯一由自然原石一體成形打造的石刻郵筒。

這個由花蓮特色石材─蛇紋石打造的郵筒，筒身以藝術家牟善珺手塑作品為原型，郵筒上鑄有「海鷗青鳥」鐵雕。已有超過世界60餘國遊客造訪，在紀念明信片上寫下心情故事、旅程回憶或給親友的祝福，投遞在這個太平洋畔的郵筒，將希望和幸福傳遞至世界各地。

林滿津說，在花蓮港務分公司的支持下，這座郵筒今年納入「花蓮港濱綠廊道藝術品設置計畫」，原來停佇在郵筒上方的海鷗鐵雕因海風鏽蝕，改以「信天翁」為主題，邀請雕塑家楊正端泥塑原創，業餘雕塑家侯泰安塑形放大，並由花蓮港駐地藝術家馬筱媛彩繪設色，化身為新一代的花蓮港「青鳥信使」。

信天翁接棒信使後，第一位投遞郵件的是住在花蓮的吳姓民眾，她寫了明信片，投遞入幸福青鳥郵筒寄給遠在日本工作的女兒。

而功成身退的海鷗鐵雕，承載著8年來旅人的濃厚情感與記憶，林滿津說，將進行除鏽作業，並永久存放於館內展示，歡迎各地好友回來探望。（編輯：陳俊碩）1080113

花蓮港「幸福青鳥郵筒」是台灣第一座，也是唯一由自然原石一體成形打造的石刻郵筒，原來停佇在郵筒上方的海鷗鐵雕因海風鏽蝕，改以「信天翁」為主題，成為第二代的青鳥信使。中央社記者李先鳳攝 108年1月13日