雙北議員陪何志偉掃街 打空戰拉高支持度

民進黨台北市立委補選候選人何志偉（左2）17日在台北市議員吳沛憶（右2）、鍾佩玲（右）、新北市議員戴瑋姍（左）的陪同下，前往士林市場掃街拜票。中央社記者徐肇昌攝 108年1月17日

（中央社記者劉建邦台北17日電）民進黨台北市立委補選候選人何志偉今天與台北市議員吳沛憶、鍾佩玲、新北市議員戴瑋姍前往士林市場掃街拜票。何志偉說，他也會開直播打空戰，勤走基層讓民眾感受接地氣。

何志偉被問及關於和3名女性議員掃街拜票的看法時表示，3人都是新科議員，不僅人善、心美且又努力，更是政壇上非常努力的「咖」。

至於其他候選人近期找網紅同台。何志偉說，他也會不定期開直播，他的選戰策略就是包含空戰並接地氣，像他日前赴社子島迎星碼頭拜訪滑水協會，就是證明他一向支持努力活絡當地經濟的年輕人，他的政見就是拚經濟。

選舉投票日將屆，後續有無安排大型造勢活動。何志偉表示，20日將舉辦大型造勢活動，以音樂會為主軸，希望透過音樂會模式讓市民放鬆，也可聆聽民意。

至於是否邀大咖站台。何志偉指出，民進黨內目前沒有人敢稱自己是大咖，應該稱為「努力咖、接地氣的咖」，相關活動由中央和地方黨部洽談，他相信競選團隊的專業能力。

何志偉說，他希望讓民眾了解他過去擔任議員推動的政績和未來的政見，人民、基層才是最大咖，若有任何網紅認同他的理念，也希望可相互站台拉抬氣勢。

台北市第二選區（士林、大同）立委補選投票日27日登場，共5人投入選戰，綠藍白也各推候選人，包括民進黨何志偉、國民黨陳炳甫和代表「柯家軍」的陳思宇。（編輯：方沛清）1080117