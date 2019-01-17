雲林文創精品認證 展現在地經典特色

（中央社記者葉子綱雲林縣17日電）雲林文化創意從歷史建築、工藝到戲偶等，展現在地經典特色，縣府文化處今天透過文創精品認證、徵選特色空間授獎，呈現雲林良品的亮眼焦點。

雲林縣政府文化處下午舉辦「2019雲創點睛」精品認證活動，頒發13件精品認證、授獎給首次徵選雲林特色空間店家20處，並舉辦文化創意精品行銷論壇，媒合台灣紅點、未來式公司、誠品生活等業者與在地業者，交流推動優質化的商品市場，雲林縣副縣長謝淑亞、縣府文化處長陳璧君及各界與會。

謝淑亞表示，雲林處處有文化創意，從歷史建築的文化資產保存，到斗六、虎尾、西螺、北港、斗南等地文創聚落，還有布袋戲偶、工藝品等文創產品，都是雲林文創的亮點。

陳璧君指出，「雲創點睛」計畫從101年度推動至今，已選出75件展現在地特色的精品，體現雲林在地精神，為了讓雲林經典特色作品與市場連結，透過文創業者與在地交流，期能開創行銷新通路。

今年入選認證精品包括手工家具、連帽毛巾、文蛤幸福御守、陶藝品、茶具組、八色鳥玻璃鑲嵌裝飾、戲偶、生活系列杯墊、纏花胸針等，成為雲創精品的吸睛焦點。

陳璧君表示，除了雲創點睛作品認證，今年首次徵選營造獨特氛圍空間的店家，讓設計布置的創作者與民眾交流，希望打造出更多元的創新，獲選店家有咖啡館、品茶亭、麵館、碾米廠、沙龍、陶藝工坊等。

雲林縣政府文化處在一樓大廳舉辦精品特展，展期至27日，在雲林縣政府一樓大廳、斗六雲中街文創聚落、西螺文創小舖、北港工藝坊等地展出，相關訊息歡迎上網雲林縣文創整合資訊平台查詢。（編輯：吳佳穎）1080117