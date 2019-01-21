台北飛日本宮古島石垣島 花蓮將為中繼站

日前中華航空公司董事長何煖軒受邀前往立委蕭美琴花蓮服務處洽談航線相關事宜。預計暑假開始，華信航空將在台北飛往日本宮古島及石垣島的航線，加入花蓮為中繼站，方便花蓮民眾出國旅行，也帶進日本遊客，促進地方觀光人潮。中央社記者李先鳳攝 108年1月21日

（中央社記者李先鳳花蓮縣21日電）花蓮、香港直航班機去年10月底停飛，衝擊花蓮觀光；立委蕭美琴邀華航公司討論相關航線議題，計畫暑假起華信航空將在台北飛日本宮古島與石垣島兩條國際航線，增加花蓮為中繼站。

日前中華航空公司董事長何煖軒受邀前往立委蕭美琴花蓮服務處洽談航線相關事宜。

蕭美琴表示，配合近年觀光政策朝向客源結構多元化轉型，長期推動國際航線搭配首都和二線城市；在立法院持續向觀光局爭取相關配套，除了要求檢討對國外包機的獎助政策，增加二線城市的對飛航線，吸引更多航空業者投入包機直航，也呼籲觀光局評估透過連結國內航線，將國際旅客送往台灣其他二線城市，同時活化國內機場。

何煖軒表示，預計暑假開始，華信航空將在台北飛往日本宮古島及石垣島的航線，加入花蓮做為中繼站，不僅方便花蓮民眾出國旅行，也帶進日本遊客，促進本地觀光人潮。

另一方面，立委、縣府相繼爭取中央給予包機補助，以增加航空公司誘因。由於飛一趟機所需支出的項目包含燃油、機組人員、機場稅、各項飛行稅務、飛機費用、飛機保養、航空公司地勤人員、保險等費用，這些都是航空公司所需支付的費用，而航空公司要經營航線必然會考慮成本。

花蓮縣政府表示，花蓮機場地勤費用偏高、出境旅客人數偏低條件下，勢必影響業者經營意願，因此藉由提高補助額度，希望能降低業者營運負擔。

觀光局新的包機補助方案，其中降低包機補助門檻，只要客座數超過100人，實際搭載人數超過5成即可獲補助。

日本地區航班由現行新台幣30萬元提高至35萬元，東南亞地區由25萬元提高至30萬元，港澳、大陸及其他國由15萬元提高至25萬元；若乘客人數高於5成，每位旅客還可獲得600元補助，相關補助方案即日起至108年底。（編輯：吳佳穎）1080121