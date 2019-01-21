屏東議員林采穎宣誓就職 談涉賄官司落淚

國民黨屏東縣議員林采穎（前）在選舉時涉及買票賄選被羈押，107年12月25日沒有宣誓就職，上週交保後，21日宣誓就職；談及賄選官司她落淚表示受到委屈，認為司法應該更了解原住民文化。中央社記者郭芷瑄攝 108年1月21日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣21日電）國民黨屏東縣議員林采穎在選舉時涉及買票賄選被羈押，去年12月25日沒有宣誓就職，上週交保後，今天宣誓就職，談及賄選官司她落淚，表示受到委屈，司法應該更了解原住民文化。

第15選區（牡丹鄉為主）縣議員林采穎是屏東縣議會55席議員中，唯一沒有在去年12月25日宣誓就職的議員，今天的就職典禮，有數十名鄉親到場觀禮，屏東縣政府一級主管全到席參加，議員部分只有議長周典論、副議長盧文瑞和原住民議員潘政治觀禮。

林采穎宣誓後接受媒體訪問，她被問及官司馬上落淚表示，受到委曲，陪媽媽去探視生病的表舅，媽媽依原住民的禮數包了慰問金，被檢察官認為是賄選。

林采穎是已逝前縣議員許天賜的妻子，她表示，她在衛生所擔任36年的護理師，以前是幕後者，過去先生在縣議員任內，她都在旁協助，在鄉親服務上駕輕就熟，她能當選是鄉親認同夫妻倆服務表現。談到先生許天賜，林采穎哽咽再落淚。

林采穎說，官司部分交由律師處理，每到選舉都是鄉親受害，司法上要對原民文化了解與投入，希望律師也能了解原住民文化，站在原住民的角度，還她清白，這是她的期盼。

林采穎因涉嫌在去年五合一選舉時買票，被屏東地檢署羈押近2個月。屏檢調查，林采穎多次向選區內具有投票權的選民行賄，違反選罷法中的行賄罪，18日提起公訴，以新台幣30萬元獲得交保，全案19日偵結。

林采穎在元月1日與屏東縣29位五合一當選人已被屏檢提起民事當選無效之訴，其中，縣議員部分包含林采穎在內有5人。（編輯：吳佳穎）1080121

國民黨屏東縣議員林采穎（中）在選舉時涉及買票賄選被羈押，107年12月25日沒有宣誓就職，上週交保後，21日宣誓就職，鄉親到場祝賀。中央社記者郭芷瑄攝 108年1月21日