北海岸辦雙北論壇 侯友宜邀柯文哲郊區走走

（中央社記者王鴻國新北22日電）新北市今年籌辦「雙北論壇」初步選定在北海岸舉行，新北市長侯友宜表示，台北市長柯文哲難得到新北市郊區走走，希望快樂輕鬆建立雙北厚友誼。

侯友宜今天主持道安會報時受訪表示，這次因為輪到新北市來舉辦，雙北所謂的合作，應是以朋友的身分水乳交融，解決面對現在的問題，以更開放的心胸來接納對方，給別人方便、機會更多，也是給自己一個機會。

侯友宜表示，雙方單位初步選在北海岸舉辦，因為柯文哲難得到新北市的郊區走走，因為新北市跟台北市比較不一樣的地方就是新北市有山有海，希望用更快樂輕鬆建立雙北更深厚的友誼。

侯友宜表示，雙北合作一直都是以市政建設為主軸，沒有談政治，相信雙北好好合作，不管是交通、教育、環保，這些都跟政治無關。一起為市民創造更多的願景，解決相對的問題，這本來就跟政治無關的事情。

媒體也詢及淡海輕軌2月1日起收費，可是又遇到春節假期，如何面對疏運問題？侯友宜表示，淡海輕軌在春節連續9天的假期，一定會帶來很多的觀光客旅遊，可能造成淡水交通衝擊，因此，市府將做好緊急應變的能力，讓大家搭輕軌都能享受舒服又開心的感覺。（編輯：李錫璋）1080122