北市警因應年前交通 推六大順暢策略

（中央社記者黃麗芸台北23日電）農曆春節將至，為紓解採買年貨人潮和車流，台北市警察局交通警察大隊特別訂定包括車輛不違停等「六大交通順暢策略」，鼓勵民眾多搭乘大眾交通運輸工具，安心順暢過好年。

因應農曆春節連假將近，交通警察大隊發布新聞稿表示，北市各大年貨商圈、百貨公司、及觀光遊憩景點將陸續湧入採買年貨、送禮及觀光人車潮，因此特別規劃「六大交通順暢策略」等各項交通疏導策進作為。

其中，包括車輛不違停、施工不封路、路口要淨空、處理要快速、號誌要微調和宣導要及時。

交通警察大隊說明，藉由參考台北市交工處交控中心所提供的預警路段，針對春節前預警路段及易壅塞幹道沿線加強交通疏導，依車流增加狀況，實施分階段提早到崗，確保「保持路口淨空」並「加強違停取締」。

若車輛未能保持路口淨空，將導致號誌轉換後，妨礙橫向車輛通行、使路口紓解效率下降，交通警察大隊指出，此情形依法可處新台幣600元以上1200元以下罰鍰。

另外，「違規停車」同樣會導致道路容量下降，且後方車輛為避開違停車輛，變換車道同樣易發生事故，依法可處600元以上1200元以下罰鍰；至於「併排停車」可處2400元罰鍰。

交通警察大隊提醒，春節前夕，民眾可多改搭乘大眾交通運輸工具，切勿以身試法，才不會傷了荷包又影響自身安全，一起安心順暢過好年。（編輯：方沛清）1080123