盧秀燕28日訪香港 台中糕餅豐原漆器作伴手禮

台中市長盧秀燕28日將出訪香港一天，市府23日表示，屆時將準備知名糕餅和豐原地區生產的漆器餅盒作為伴手禮，餅盒外表黑亮顯示穩重，內在鮮紅充滿喜氣，盒蓋繪有著名地標「湖心亭」。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年1月23日

（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中市長盧秀燕將於28日旋風式出訪香港一天，市府今天表示，屆時將準備知名糕餅和豐原地區生產的漆器餅盒作為伴手禮，盒蓋並繪有著名地標「湖心亭」，藉此打開通路行銷台中。

盧秀燕將出席香港出入口商會會董就職典禮，見證新舊任會長交接，市府指出，盧秀燕此行準備豐原地區所生產的漆器餅盒作為祝賀伴手禮，餅盒外表黑亮顯示穩重，內在鮮紅充滿喜氣。

市府表示，香港中華出入口商會成立於1954年，宗旨為團結香港工商界人士，以促進出入口貿易，同時增進各行各業聯繫，至今已有4000多名會員，是香港最具代表性商會，盧秀燕28日除受邀出席新舊任會長交接典禮，也將見證台中市農會與商會簽署合作意向書。

市府經發局指出，豐原是台灣三大木材集散地之一，由於日治時代日本人對漆器的喜愛，在台大量扶植木漆藝產業，豐原因而設立全國唯一「豐原漆藝館」，並擁有「台灣漆藝產業故鄉」雅號，早期台灣90%的漆器都出自台中，而目前市府也正積極輔導在地的漆器產業，不僅傳承文化，也盼能打造在地特色產業品牌，帶動周邊經濟。

此外，台中素有糕餅之鄉的稱號，經發局指出，此行也特別準備台中在地的裕珍馨大甲酥餅、榮記顏新發鳳梨酥、阿聰師小芋仔、嘉味軒太陽餅及伊莎貝爾創意餅乾等伴手禮，讓出席會員品嚐，盼能藉此打開行銷通路，打響台中做為糕餅之鄉的名號，讓糕餅之「香」也能飄香香港。（編輯：方沛清）1080123