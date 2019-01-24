布農少年深山尋根 重返祖居過春節

（中央社記者盧太城台東縣24日電）台東縣延平鄉13歲布農族少年古聖祥，連續4年和家族回到內本鹿深山尋根，4年在舊部落過春節。他說，看到祖先的石板屋時很有成就感，在舊部落裡可以追水鹿。

「到了山上，就忘記平地生活了，也忘了3C產品，以前祖先的生活就是這樣」，就讀國一的古聖祥1月14日和父親以及延平鄉布農族人從延平鄉出發回到舊部落內本鹿，這也是他第4次和大人回舊部落

台東縣延平鄉的布農族人，每年初重返中央山脈的內本鹿傳統領域今年邁向第17年。隊伍除了主要傳統路線從延平林道進去之外，也有一支隊伍從屏東霧台魯凱族傳統領域的大鬼湖進入。

這趟路青年人要背著40多公斤重裝徒步行走120多公里，加上高山深谷與多處崩塌地形，由大人小孩組成的回家隊伍，要10天路程才能到舊部落Taki-vahlas。14日出發，如果順利，隊伍今天已抵達目的地。

召集人Kadu出發前告訴記者，預定在山中待一個月，透過身體在山林中的生活實踐，學習成為布農人，建立主體性的空間歷史與傳承山林知識和技能，持續為將來的自然資源共管以及自治而努力。

今年第4次和族人回內本鹿的古聖祥，14日出發時告訴記者，回家的路雖然有峭壁，有溪谷，繞道原始林，但他不覺得累，和平常去山上工作一樣。

古聖祥說，去年途中隊伍碰上山豬，他帶的土狗「黑熊」勇敢的上前和山豬打架，趕走了山豬，但是「黑熊」的右腿受傷，父親將傷口縫合後，「黑熊」依然跟著隊伍上路，過幾天傷口就好了。

古聖祥說，在舊部落會碰到很多野生動物，他喜歡追逐水鹿，看到舊部落很多的石板屋，感覺祖先很偉大，「然後我也會很有成就感」，已經4年在山上過年，過完年後才會下山，再回到學校補考期末考試。

台東延平鄉的布農族人，於2001年重返60多年前在日治時期被迫遷離的中央山脈祖居地內本鹿展開傳統領域調查，隔年（2002年）當時的文建會主委陳郁秀更以直升機載7、80歲耆老回到舊部落，並定這年為內本鹿元年。

其中Husugan家族便開啟每年帶著後裔重返山上的家住一個月，一起在山林裡生活並蓋家屋，延續布農的文化生命，實踐人和土地的關係。內本鹿布農族回家行動今年邁入第17年，堪稱是原住民最長久與持續的重返祖居地運動。（編輯：方沛清）1080124