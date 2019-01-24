竹市議長擔任愛心大使 籲響應捐助寒士尾牙宴

新竹場「寒士吃飽30」尾牙宴將於27日舉行，但尚有經費缺口，新竹竹蓮寺主委、新竹市議長許修睿（左）捐出新台幣10萬元，盼讓活動能更順利進行，也呼籲各界能夠在最後幾天捐款認桌。中央社記者魯鋼駿攝 108年1月24日

（中央社記者魯鋼駿新竹市24日電）新竹場「寒士吃飽30」尾牙宴將於27日舉行，但尚有經費缺口，新竹竹蓮寺主委、新竹市議長許修睿獲悉後，捐出10萬元，他盼各界也能響應認桌，讓寒士在過年前享用溫馨團圓飯。

許修睿受邀擔任人安基金會新竹平安站的愛心大使，下午他到平安站捐出內含外套、發熱衣、圍巾、襪子、暖暖包等保暖物資的「防寒包」，希望街友能夠溫暖度過寒夜。

許修睿說，竹蓮寺許多活動都會請街友們擔任舉牌的臨時工作人員，提供工作機會，因此從中了解他們生活的苦，竹蓮寺也已連續4年捐款支持「寒士吃飽30」尾牙宴。

許修睿表示，在得知今年「寒士吃飽30」尾牙宴活動經費還有缺口，決定捐出新台幣10萬元，盼讓活動能更順利進行，也呼籲各界能夠在最後幾天捐款認桌，讓寒士們在過年前享用溫馨團圓飯。

人安基金會新竹平安站長林俊智表示，強烈大陸冷氣團來襲，全台氣溫驟降，人安基金會新竹平安站近日展開深夜訪視，有了竹蓮寺捐贈的禦寒物資與熱黑糖薑湯，讓街友們感到相當溫暖。

林俊智說，每年農曆年前，人安、創世與華山基金會於全台辦理「寒士吃飽30」愛心尾牙，今年邁入第29年，新竹場將於27日在新竹縣長官邸旁停車場舉行，將設席115桌，但目前募集經費尚待努力，盼更多愛心人士伸出援手，讓寒士尾牙能順利進行。（編輯：李錫璋）1080124