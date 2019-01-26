愛唱歌手合唱團因愛而唱 所得捐助失學少年

（中央社記者趙麗妍台中26日電）中部知名「愛唱歌手合唱團」逐年規劃「因愛而唱」系列音樂會，今年首創鼓勵觀眾欣賞完後不必鼓掌，安靜感受音樂帶來的感動，演出所得將捐給善水國中小學，協助失學失親少年。

「愛唱歌手合唱團」5年前成團，逐年規劃「因愛而唱」系列音樂會，結合合唱之美與慈善關懷，齊力闡揚合唱藝術固有的友愛精神。27日將在台中中興堂舉辦「因愛而唱五〜勿擾 詩在靜謐之處浮現」音樂會。

愛唱歌手合唱團公關陳宇秀今天表示，音樂會中首創，鼓勵觀眾欣賞完樂曲後不必急著鼓掌，先讓音樂餘韻發散一會兒，聽聽自己的心跳、聽聽鄰座觀眾的呼吸、聽聽腦內的嗡嗡作鳴，安靜深度感受音樂帶來的感動後，再給予掌聲。

這次愛唱歌手合唱團結合台灣音樂人交響樂團，演出有上帝的音樂家之稱的布魯克納「E小調第二號彌撒」全曲，為一大挑戰，另有多首雅俗共賞的歌曲，包括莎士比亞「十四行詩」、美國作曲家大衛麥修「花落之日」等。

「愛唱歌手合唱團」延續5年來慣例，將本次音樂會所有結餘，全數捐贈予台中市立善水國民中小學，協助失學失親的青少年，期許用充滿力量的音樂，為這個冷漠的社會帶來一些溫暖，播下善的種子，讓社會再度因為愛而發光。（編輯：翁翠萍）1080126