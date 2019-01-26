竹市老舊市場活化 蘇貞昌參訪體驗創新成果

行政院長蘇貞昌（前中）26日與新竹市長林智堅（左）一同走訪有百年歷史的竹市東門市場，體驗傳統老舊市場活化成果，並鼓勵更多年輕人進駐創業。中央社記者魯鋼駿攝 108年1月26日

（中央社記者魯鋼駿新竹市26日電）行政院長蘇貞昌今天走訪新竹市東門市場，體驗傳統老舊市場的活化成果，並鼓勵更多年輕人進駐創業，帶入創新元素，讓東門市場變得更受歡迎。

蘇貞昌下午在新竹市長林智堅陪同下，走訪具有百年歷史的東門市場，逛逛南北貨商家與特色料理店家，體驗傳統與創新的結合成果。

蘇貞昌表示，新竹市政府將有歷史的東門市場加上創新元素，迅速活化起來並帶來商機，展現傳統結合創新的成果，他說：「網路上盛傳有個地方，白天是傳統市場，晚上變成夜店，原來就是這邊。」

「這次來新竹，不只帶來祝福，還帶來支持。」蘇貞昌說，新竹市有許多建設，都會向中央提出具體需求，行政院會站在「中央、地方一條心」的立場，給予支持。

林智堅表示，近20年來東門市場因市場老舊，攤商移出而逐漸沒落，他上任後要求市府產業發展處展開東門市場活化計畫，包括前年與國立清華大學簽署合作意向書，成立「東門青年基地」，吸引許多青年進駐創業，讓東門市場有著白天、夜晚的不同風貌。

新竹市政府產業發展處長吳甲天表示，為升級東門市場成為觀光新亮點，提供優質、安全消費環境，市府投入經費進行整建工程，目前已進入設計規畫階段；另也向中央爭取經費，將進行耐震補強作業；去年底更透過節能招牌補助，汰換20處攤商環保節能招牌，盼賦予老市場展新的樣貌。（編輯：黃世雅）1080126