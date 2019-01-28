台南議員贈狗糧 波麗士犬加菜過好年

台南市議員呂維胤（右）28日前往台南市警察局第4分局華平派出所，代表廠商贈送66包寵物食品，為派出所警衛犬們「加菜」，盼這些好夥伴也能過好年。（呂維胤提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年1月28日

（中央社記者楊思瑞台南28日電）前行政院長賴清德在台南市長任內催生流浪犬擔任警所警衛犬計畫，讓不少派出所擁有忠心警衛犬。台南市議員呂維胤今天代表廠商捐贈66包乾狗糧給警方，盼這些好夥伴也能過好年。

呂維胤今天帶著與寵物廠商一起準備的66包寵物食品前往台南市政府警察局第四分局華平派出所致意，警方安排3隻由流浪犬訓練變身的「波麗士犬」花花、大頭及臭寶代表接受。

台南市第四警分局分局長蔡進閱指出，這些波麗士犬平常與員警互動良好，很感謝議員與廠商們送暖，並讓這些平時默默付出的派出所警衛犬更被外界了解。

華平派出所所長陳榮吉表示，派出所警衛犬平常除「駐守」派出所，當有陌生人靠近時會吠叫、提醒值班員警；有些也會陪同協助巡邏勤務，是很好的幫手。

呂維胤指出，賴清德在台南市長任內實施零撲殺政策，鼓勵各界領養流浪犬，並催生派出所警衛犬計畫，讓流浪犬成為守護地方治安的好夥伴。

他說，日本電視台曾跨海採訪報導，他這次特地在過年前送狗糧為警衛犬們「加菜」，慰勞這些夥伴們的辛勞，也希望能關心牠們的健康狀況。（編輯：戴光育）1080128