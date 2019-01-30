春節假期規劃81項活動 台南走春不無聊

（中央社記者張榮祥台南30日電）今年農曆春節假期長達9天，「2019台南行春」網站已經上線，共有81項活動，重要古蹟從大年初一至初六不打烊，讓全國遊客到台南走春不無聊。

台南市政府文化局長葉澤山今天在市政會議中指出，台南今年春節假期的重要活動，包括2019月津港燈節、麻豆糖業大地藝術祭、古蹟行春等；其中月津港燈節將於2月2日登場，為期約一個月，3月3日閉幕，屆時將有20組國內外當代新媒體與科技藝術團隊參展。

2019麻豆糖業大地藝術祭，2月1日揭幕，3月3日落幕，將有50多組國內外跨領域創作者的作品參展，展場包含總爺藝文中心、龍泉車站、日式公有宿舍、麻豆區10所高中、國中小學。

往年許多遊客到台南走春，喜歡到古蹟、景點及周遭攤商逛逛，享受美食及人潮的氣息；今年台南的日治台南廳長官邸、延平郡王祠、赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、台南水道等7處，大年初一至初六不打烊，還有音樂沙龍、茶藝市集、街藝表演、深度導覽等活動。

葉澤山表示，9天春節假期，台南市政府規劃57項活動，各界團體也將舉辦24項迎春活動，「2019台南行春」網站已經上線，遊客可先上網搜尋，尋覓走春景點。（編輯：張芷瑄）1080130