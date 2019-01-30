中台灣元宵燈會 打造御天飛行豬主燈

2019中台灣元宵燈會將從2月16日到24日在台中文心森林公園登場，台中市長盧秀燕（前右3）30日與小朋友一起主燈「御天飛行豬」以及限量「飛天豬小提燈」。中央社記者郝雪卿攝 108年1月30日

（中央社記者郝雪卿台中30日電）2019中台灣元宵燈會將從2月16日到24日在台中文心森林公園登場，台中市長盧秀燕今天表示，將打造御天飛行豬主燈，象徵圓滿、福氣、好命，並將放送15萬個小提燈。

市府今天舉行2019中台灣元宵燈會記者會，盧秀燕在觀光旅遊局長林筱淇、經濟發展局長高禩翔陪同下出席，揭曉主燈「御天飛行豬」以及限量「飛天豬小提燈」，並播放由盧秀燕與林筱淇參與拍攝的燈會宣傳影片，邀請大家賞燈，感受台中的創意與活力。

盧秀燕表示，市府今年以「御天飛行豬」作為花燈主題，不僅希望市民在金豬年圓滿、福氣、好命，更祝福市民豬年經濟起飛、發大財；這次「御天飛行豬」除代表經濟起飛之外，也呼應台中大安區農會所推出的「飛天豬．安農」品牌，希望藉此推廣台中出產的高優質肉品。

盧秀燕指出，去年元宵燈會沒有發放小提燈，許多民眾都感到非常遺憾，今年應大家要求恢復發放，以飛天豬為主題並加入巧思，拉動小提燈下方拉桿，飛天豬的嘴巴與翅膀會擺動，彷彿「真的會飛」，讓小朋友體驗手動的樂趣。

林筱淇則指出，今年燈區主題扣緊「台中意象」與生肖豬年，除了主燈外，有15座台中特色傳統花燈、5座大型充氣發光創意主題燈、12座花博石虎家族主題燈、1座日本睡魔扇形花燈，另外還有大面積光環境及賞燈光廊，燦爛奪目，點亮文心森林公園夜空。

林筱淇表示，「福滿迎豬」主燈秀每晚7時至10時整點開演，每場次約5分鐘，另飛天豬小提燈將在燈會開幕2月16日至19日期間，每晚6時於活動現場免費發送給民眾，限量15萬份，送完為止。（編輯：黃世雅）1080130