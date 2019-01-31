虎尾強化社會安全網絡 宣導高風險家庭防治

雲林縣虎尾鎮31日成立兒少關懷及高風險家庭防治宣導先鋒隊，結合虎尾國小、揚子中學、雲林家扶中心及雲萱婦幼文教基金會等，輔導預防中輟、關懷兒少及反暴力。圖中為虎尾鎮長丁學忠。中央社記者葉子綱攝 108年1月31日

（中央社記者葉子綱雲林縣31日電）政府公部門與志工媽媽合作強化社會安全網絡，雲林縣虎尾鎮公所今天成立兒少關懷及高風險家庭防治宣導先鋒隊，投入宣導強迫入學法令與親子教育，輔導預防中輟及兒少關懷。

虎尾鎮公所結合虎尾國小、揚子中學的愛心服務隊及雲林家扶中心莪馨媽媽志工隊，上午在鎮公所成立兒少關懷宣導先鋒隊，由擔任虎尾鎮強迫入學委員會主委的鎮長丁學忠頒發聘書。

丁學忠指出，社會事件層出不窮，近來又有多起兒少案件發生，基於強化社會安全網絡，尤其在寒假及農曆春節期間，高風險家庭的孩子管教問題值得關切，特別邀集志工媽媽隊擔任先鋒加強宣導與關懷。

丁學忠表示，由在地的虎尾國小、揚子中學及雲林家扶中心志工隊組成宣導先鋒，希望在假期間透過多一點的關心，協助高風險家庭避免發生危機，也幫助孩子在寒暑假中輟高風險期，避免流連不良場所。

虎尾鎮公所社會課表示，鎮公所積極推展行動巡迴圖書館，並與社區服務、社福機關、家扶中心、雲萱婦幼文教基金會及中小學等合作，將兒少教育與安全納入網絡，藉著跨單位的整合，降低關懷個案的可能風險。（編輯：陳俊碩）1080131