新年願望求脫單 台南4宮廟過年推月老口紅

（中央社記者張榮祥台南31日電）台南月老信仰近200年，宮廟月老各司其職，台南市政府民政局更推出「月老口紅」，農曆春節正式推出，遊客得親自到大觀音亭、祀典武廟、大天后宮及重慶寺這4家宮廟才能取得。

台南著名老廟供奉月老，外地遊客也愛到台南拜月老，求得好姻緣，台南曾舉辦過愛情嘉年華活動，介紹各宮廟月老的特色，免得有心人拜錯月老。

拜月老既是台南信仰特色之一，「月老口紅」應運而生，這是台南市政府民政局推出的宗教文創產品，預定在農曆春節推出。

不過，要取得「月老口紅」可不容易，既然台南宮廟月老各司其職，四大宮廟的「月老口紅」也不一樣，遊客必須親自走訪北區的大觀音亭、中西區的祀典武廟、大天后宮及重慶寺，才能收齊。

民政局人員今天表示，「月老口紅」是不賣的，由遊客為宮廟添加香油錢後取得，香油錢的多寡由宮廟自行決定。另外，遊客在走訪這4間宮廟時，別忘了索取集章卡加蓋專屬戳章，集滿4支不同月老口紅和印章後，還可兌換一個粉餅。

民政局人員說，「月老口紅」去年4月、8月曾經小量試賣，口碑不錯，今年春節正式推出，由民政局和這4間宮廟簽訂授權契約，正式授權寺廟使用，並委託統一化粧品企業股份有限公司製作。

提供「月老口紅」的4間宮廟，廟中供奉月老各有特色。祀典武廟的月老是解單相思、趕走小三，讓有情人「情有獨鍾」；這位月老手持枴杖又長又粗大，若是碰到不夠專情，就來武廟拜月老，請月老杖打小三或小王。

民政局人員表示，重慶寺的月老，主要是棒打外遇的一方，寺內還有「醋矸」供信眾輕輕攪動，讓雙方和好，有「守護愛情」的神力；這位月老的枴杖是在攪拌醋桶用的，男女雙方若因對方吃醋、太纏人，就去攪拌一下，如果有外人從中打擾姻緣，也可以去拜。

大觀音亭的月老，讓有心人祈求說媒有效，「見證愛情」。這位月老耳朵特別大，嘴唇特別厚，專門傾聽說姻緣，不論是單戀或相親沒著落，儘管來拜。

大天后宮的月老是為「為情加溫」，為平淡的感情注入熱情的愛火。若情侶雙方父母有意見，不肯答應兩人交往，或是雙方有意願，卻一直碰到困難，帶到大天后宮就對了。（編輯：吳佳穎）1080131