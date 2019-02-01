頻見外國商會 柯文哲：詢問需求及需改進之處

（中央社記者梁珮綺台北1日電）台北市長柯文哲近日與美國商會、以色列商會以及法國工商會代表會面，他今天說，在辦公室擬政策，常常是「馬屁拍在馬腿上」，所以要詢問對方有什麼需求，以及市府需改進之處。

柯文哲上午在市政大樓11樓接受媒體聯訪，做上述表示。

柯文哲昨晚在臉書貼文，指外科醫師最重視效率，當美國商會代表到市府拜會時，他會找來相關局處，一字排開，「該誰處理的就立刻處理，像集體會診一樣，所有問題在一次會議中直接對口，馬上解決」。

由於高雄市長韓國瑜將赴美國哈佛大學演講，昨天下午又與美國在台協會處長酈英傑（William Brent Christensen）會面，有媒體好奇，柯文哲的貼文時機點「較勁意味濃厚」，他說，臉書貼文由副發言人柯昱安負責，應問柯昱安。

柯文哲表示，與商會見面主要是詢問對方有什麼需求，以及北市府需要改進之處，否則若在辦公室內擬政策，往往是「馬屁拍在馬腿上」。

對於國民黨市議員王鴻薇力拱韓國瑜參選總統，並與立委江啟臣搭配，柯文哲認為，參選是人民權利，市場決定一切，若韓國瑜聲量高，「大家拱他，那也沒辦法，環境就這樣」。

他坦言，韓國瑜「滿厲害」，不過，他也表示，台灣不是只有總統選舉，有很多事情要做。

而包括新北市在內，部分縣市將在3月中旬舉行立委補選，有媒體詢問柯文哲，會不會去幫忙輔選，他說，時間方面、理念沒有相違背的話，「再講嘛」，強調活在世界上隨緣就好，沒有一定要或一定不要。

另外，柯文哲有意在二二八和平紀念日當天騎單車挑戰台北與高雄「一日雙城」，被市議員王世堅諷刺，應從善導寺靈骨塔騎到塔悠路，象徵「一日雙塔」。

柯文哲說，果東法師最近告訴他，只要遇到內心圈圈叉叉又想罵人的人，只要講「阿彌陀佛」就好。（編輯：李錫璋）1080201