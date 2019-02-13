金門打火兄弟好點子 豬獅大吉花燈亮相

金門縣消防局今年以「風獅守護—豬獅大吉」為主題，打造一座迎合金豬年及消防形象的花燈，13日公開亮相，將在金城鎮總兵署展出。中央社記者黃慧敏攝 108年2月13日

（中央社記者黃慧敏金門縣13日電）金門打火兄弟李錫安又有新點子，結合豬年與金門守護神「風獅爺」，打造「豬獅爺」花燈，寓意「諸事大吉」；加上豬鼻造型的消防栓，讓今年金門縣消防局元宵花燈充滿童趣。

金門縣消防局金城分隊小隊長李錫安是點子王，他發想設計的「風獅守護─豬獅大吉」消防局花燈今天亮相。李錫安說，花燈主角「豬獅爺」靈感來自伯玉路上大型風獅爺，它是一尊仿製的風獅爺，手拿令牌、腳踏八卦，身披紅色披風，矗立在伯玉路上，相當醒目，每當救護車經過都會吸引民眾目光。

於是李錫安腦中浮現金豬造型風獅爺，左手拿住宅警報器守護家園，右手持令牌鎮「豬瘟」，呼應現今非洲豬瘟防堵需求，讓人看了會心一笑。豬獅爺右邊是豬鼻造型消防栓，充滿童趣；左邊搭配金門意象電話亭。

李錫安說，由於並非專業花燈製作人員，去年12月初開始提早作業，初期骨架製作由自己作業，一圈一圈摺，再串起來，靈感來時就多做一些，慢慢作出雛型。在不影響勤務原則下，他和隊上其他弟兄一起在地下室趕工，他笑稱大夥是在「地下工廠」完成這座花燈。

李錫安感謝金城分隊副大隊長董必文指導、分隊長洪峻羿和隊員徐蒼望大力支援。董必文盛讚全隊弟兄利用勤務空檔純手工打造花燈，特別的是材料都是廢棄鐵線。而金門電話亭裝配電腦播放消防微電影，豬獅爺手持住宅用警報器，則提醒民眾安裝住警器的重要，董必文期盼民眾欣賞花燈時，可達到寓教於樂的效果。

這座迎合金門、豬年及消防形象的花燈，預計元宵節期間在金城鎮總兵署展出。（編輯：翁翠萍）1080213

金門縣消防局金城分隊小隊長李錫安（圖）結合豬年與金門守護神「風獅爺」，打造「豬獅大吉」花燈，加上豬鼻造型消防栓，充滿童趣。中央社記者黃慧敏攝 108年2月13日