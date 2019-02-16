新北土城醫院春節也不停工 拚明年初營運

（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市府委託長庚醫療財團法人興建的市立土城醫院，為了拚提前半年營運，春節期間趕工程都沒有休息，長庚紀念醫院林口總院副院長黃璟隆說，盼明年過完年可服務病患。

新北市長侯友宜今天視察市立土城醫院新建工程施工進度，依照進度預計今年11月取得使用執照，合約明年7月正式營運。他致詞時表示，盼望在兼顧工程安全下，提前在今年7月底前取得執照。

民進黨籍立委吳琪銘受訪表示，醫療不分顏色與黨派，他在擔任台北縣議員時，任警政衛生小組召集人，就向時任縣長周錫瑋爭取在地方建設醫療所需的醫院，感謝周錫瑋定案土城醫院，且後續新北市長朱立倫推動BOT（興建、營運、移轉），他樂見新任市長侯友宜持續督促。

市議員陳世榮也到現場陪同瞭解工程進度，他說，土城醫院為地方殷切盼望的醫療設施，預計照顧銀髮與婦幼、精神病患，樹林區也需要長期照顧的醫療體系，盼望侯友宜將來要重視區域醫療均衡。

陪同視察的土城區長楊志宏說，市立土城醫院位於土城區金城路二段，可服務鄰近市民，落實在地醫療政策。盼望將來有免費接駁公車，往返土城醫院與捷運土城站及永寧站，方便民眾就醫。

林口長庚副院長黃璟隆在簡報後表示，為趕進度，施工單位過春節都沒有停工，醫療設備也在採購中，希望明年過完年可以服務病患。他說，所有醫療與服務系統都與林口長庚相同標準建置。

侯友宜並前往建物內視察，中麟營造說明，由於山坡地地形緣故，急診區域位於2樓，相關電梯也做好感染管控、人潮分流，全院採黃金級綠建築標準設計。

市立土城醫院是新北市境內，除衛生福利部雙和醫院之後，另外一家BOT醫院，合作期限50年。侯友宜說，歷經都市計畫變更與取得用地，搶救與挖掘斬龍山文化遺址、完成遷移疊葬及水土保持等，終於在民國104年底動土，期盼儘早完工服務市民。

土城醫院總床數1058床，屬區域級教學醫院，可服務土城、樹林、三峽、鶯歌及車程30分鐘內市民。當地里長們希望除了低收入、身心障礙者、70歲以上病人免收掛號費以外，對於土城市民有優惠措施。（編輯：李錫璋）1080216