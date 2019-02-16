柯文哲參觀花博 只見人頭沒看到花

（中央社記者郝雪卿台中16日電）台北市長柯文哲今天到台中花博參觀，台中市長盧秀燕全程相陪，柯文哲人氣很旺，被遊客包圍拍照，他笑說，一路只看到人頭及攝影機，沒看到花。

柯文哲昨天南下台中市展開一連串參訪行程，今天一早與地方人士早餐會，接著應社團邀請發表演講，中午前往東區新天地餐廳與粉絲見面會，下午到台中花博后里馬場園區參觀，盧秀燕提前到場歡迎柯文哲到來，並陪同參觀花舞館及馬場園區，兩人並互贈紀念品。

柯文哲現身花博園區，引起一陣騷動，遊客爭相上前拍照，把柯文哲與盧秀燕包圍其中，加上採訪的媒體記者，讓現場擠得寸步難行，工作人員不時提醒大家小心，不要跌倒。

柯文哲表示，下週就是花博台北週，凡是台北市民憑身分證來看花博可以半價優待，花博不只是台中花博也是台灣的花博，台北市民如果沒有特別規劃，就來台中花博。

盧秀燕指出，柯文哲的人氣很高，也幫花博加持，最重要是柯文哲對花博的關心，她很感謝，柯文哲非常有心，台中舉辦花博特別來加油打氣，接下來還有其他縣市長要來，6都市長都有想法，只要為台灣好，為鄉親好，沒有政治，沒有藍綠白，只有繽紛，大家通力合作，為台灣前途，大家共同打拚。

被問到兩人互動，柯文哲說，他被人群包圍，一路上只看到人頭及攝影機，沒看到花。沒有機會與盧秀燕多談，都被人群一直擠，其實逛花博哪有藍綠，只要沒有選舉，大家都很正常。而盧秀燕則是提醒柯文哲要小心一點，不要被撞到，人實在太多了。

對於上海台辦主任李文輝的來訪，柯文哲表示，因為台北燈會開幕，對方有設燈區，所以先來看燈區，下週會正式拜訪台北市政府。（編輯：吳協昌）1080216