雲林馬鳴山吃飯擔民俗登場 蔡總統與民眾分享

雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮主祀五年千歲繞境祈安暨元宵吃飯擔民俗19日在馬鳴村登場，鎮安宮表示，年年盛會吸引數萬民眾參加，總統蔡英文也多次參加，今年再度與民眾分享宗教民俗盛況。圖為107年蔡總統參加活動受到民眾熱情歡迎。（檔案照片）中央社記者葉子綱攝 108年2月19日

（中央社記者葉子綱雲林縣19日電）今天是元宵節，流傳百年的雲林縣馬鳴山五年大科及五年千歲吃飯擔民俗，在2年前登錄認證為無形文化資產，總統蔡英文今天再度與民眾熱情分享宗教民俗盛況。

雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮主祀五年千歲，每年辦理春、秋二祭，春祭由王爺出巡繞境五股十四庄祈安，秋祭的建醮祈福若逢五年到大科則擴大慶祝；繞境祈安於中午過後在村外稻田空地，用擔子挑往擺放油飯、羊肉湯等，招待陣頭隊伍及參與民眾，流傳至今100多年，即「吃飯擔」民俗。

鎮安宮主委章金樹指出，早年醫藥不發達，褒忠、東勢一帶瘟疫盛行，民心恐慌，恭請鎮安宮五年千歲王爺出巡，繞境褒忠、東勢等地的五股十四庄，驅魔除瘴求平安；馬鳴山五年大科及五年千歲吃飯擔民俗，登錄認證為無形文化資產，每年由五股十四庄輪流主辦吃飯擔。

章金樹說，萬人空地吃飯擔的菜餚，有「重現陣頭菜」的油飯、羊肉湯、鹹菜鴨、肉羹、炒麵等，招待來自各地信眾大快朵頤，今年還特別安排王爺展、坐神轎體驗等活動，在主辦的馬鳴村空地盛大登場。

章金樹表示，號稱台灣元宵三大廟會活動的新北平溪天燈、台南鹽水蜂炮、雲林馬鳴山吃飯擔，年年盛會吸引數萬民眾參加，前總統陳水扁在民國90年參加，首次有國家元首與會，蔡總統也多次參加，今年再度與熱情民眾分享宗教民俗盛況。（編輯：陳俊碩）1080219