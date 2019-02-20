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嘉義太保日照中心溫馨家具擺設 營造居家氛圍

最新更新：2019/02/20 16:06
嘉義縣太保市第一家日間照顧中心「新埤照咖」20日揭牌，內部溫馨雅致的家具擺設，讓參觀的人都忍不住發出讚嘆聲。中央社記者黃國芳攝　108年2月20日
嘉義縣太保市第一家日間照顧中心「新埤照咖」20日揭牌，內部溫馨雅致的家具擺設，讓參觀的人都忍不住發出讚嘆聲。中央社記者黃國芳攝　108年2月20日

（中央社記者黃國芳嘉義縣20日電）嘉義縣太保市第一家日間照顧中心「新埤照咖」今天由縣長翁章梁揭牌，內部家具擺設溫馨雅致，營造居家生活情境，猶如長輩第二個家，參觀的人都忍不住發出讚嘆聲。

太保日照中心「新埤照咖」今天由翁章梁、嘉義基督教醫院院長姚維仁等人揭牌，隨後參觀內部設施，整排的沙發椅、原木的長桌與現代化廚房設備，搭配現場明亮的採光，眾人眼睛都為之一亮。

姚維仁表示，醫院附設的太保日照中心「新埤照咖」，附近有新埤桃花宮及新埤國小，交通便利，近百坪環境採用居家設計風格，以溫馨雅致家具及居家擺設，營造出日常居家生活情境，讓長輩有家的感覺。

90歲的葉黃秀英是太保日照中心服務的第一位個案，今天她特地使用推車代替托盤，滿臉笑容地請翁章梁等人喝咖啡。

翁章梁表示，嘉義縣政府目標是每個鄉鎮市都設立一處日間照顧中心，太保市今天終於成立，相信太保及鄰近鄉鎮市的長輩，白天可以得到妥善的照顧，中心還有交通接送服務，讓長輩家屬能獲得照顧上的喘息。

姚維仁指出，太保日照中心規劃可服務32位失能或失智長輩，目前服務8位長輩，透過活動安排及機能訓練，維護失能者及身障者的日常生活功能，減緩因失能產生照顧依賴。

姚維仁說，有需求民眾可向嘉義縣長照中心提出申請，只要通過長照中心評估，就能提供服務。（編輯：翁翠萍）1080220

嘉義縣太保市第一間日間照顧中心「新埤照咖」20日由縣長翁章梁（左5）、嘉義基督教醫院院長姚維仁（左4）等人共同揭牌。中央社記者黃國芳攝　108年2月20日
嘉義縣太保市第一間日間照顧中心「新埤照咖」20日由縣長翁章梁（左5）、嘉義基督教醫院院長姚維仁（左4）等人共同揭牌。中央社記者黃國芳攝　108年2月20日
嘉義縣太保市第一家日間照顧中心「新埤照咖」20日揭牌，現年90歲的葉黃秀英（右3）是中心服務的第一位個案，特地請縣長翁章梁（右）等人喝咖啡。中央社記者黃國芳攝　108年2月20日
嘉義縣太保市第一家日間照顧中心「新埤照咖」20日揭牌，現年90歲的葉黃秀英（右3）是中心服務的第一位個案，特地請縣長翁章梁（右）等人喝咖啡。中央社記者黃國芳攝　108年2月20日
嘉義縣太保市第一家日間照顧中心「新埤照咖」20日揭牌，內部溫馨雅致的家具擺設，營造居家生活情境，猶如長輩第二個家。中央社記者黃國芳攝　108年2月20日
嘉義縣太保市第一家日間照顧中心「新埤照咖」20日揭牌，內部溫馨雅致的家具擺設，營造居家生活情境，猶如長輩第二個家。中央社記者黃國芳攝　108年2月20日
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