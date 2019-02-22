銀髮族別再宅 北市加碼補助敬老愛心卡

（中央社記者陳怡璇台北22日電）台北市政府為鼓勵長輩及身障朋友走出家門，今天召開記者會宣布加碼補助敬老卡及愛心卡，將不分搭乘車資高低，每趟次最高皆補助50點（元），讓他們走入人群、參與社交。

現在用敬老卡及愛心卡搭乘敬老愛心計程車、雙層觀光巴士，在每月補助480點（元）額度內，享單趟車資100元（含）以下補助16點（元）、車資超過100元補助32點（元）的優惠。

3月1日起，持台北市政府核發敬老或愛心悠遊卡，搭敬老愛心計程車及雙層觀光巴士刷付車資，將不分車資金額高低，單趟補助點數一律提高至50點（元）。

「目前台灣從統計上來看，在過世前平均臥床7年。這個現象要改善，活得久沒有用。」台北市長柯文哲在記者會致詞說，希望藉由改善公共運輸讓老年人走出來，否則每天不是在家看電視就是躺床，生活品質太差、也不是他們需要的。

對於媒體報導柯文哲在市政會議要求各局處首長找「備胎」，柯文哲表示，人才培養是百年大業，從現在開始要注重這個問題，「每個首長上任要開始培養接班人」，財經小組、各局處首長的訓練也應該要有一套長遠做法。

柯文哲明天將飛往以色列參加全球市長會議，他說大部分行程是以色列外交部安排，除了參觀以色列著名自動車企業Mobileye，這家公司最終以破150億美金（約新台幣4622億）賣給美國英特爾（Intel），「開玩笑，這等於台北市政府三年總預算」，所以要去看一看。

至於國防方面，柯文哲說，並非直接參觀相關設施，而是安排會面的議員是國防組出身，「沒有預測談什麼做什麼，總是要認識」。（編輯：翁翠萍）1080222