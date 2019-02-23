雙北會議 捷運三環三線成重點

（中央社記者陳怡璇新北23日電）雙北合作交流會議今天登場，雙方將新增8項合作方案，包含眾所矚目的捷運環狀線第一階段營運事宜等。新北市長侯友宜因腰傷缺席，由副市長陳純敬代替。

雙北合作交流平台108年市長層級會議今天在瑞芳高工召開，原訂由台北市長柯文哲及新北市長侯友宜率領各自市政團隊討論，但侯友宜因腰傷缺席，由新北市副市長陳純敬代替。

柯文哲致詞時提到現在雙北有許多合作，包含翡翠水庫用水、悠遊卡1280元定期票等，「122件案子裡，已經解決掉87件」，現在還有35案正在推動中。

陳純敬致詞則說，今天是以輕鬆的心情，邀請台北市政府團隊到瑞芳地區了解新北市海岸觀光資源，並特別安排深澳鐵道自行車Railbike體驗，因Railbike需兩人一起踩踏板才會移動，象徵雙北必須齊心合作。

此次會議將新增8項合作方案，包含備受矚目的捷運環狀線第一階段未來營運相關事宜，以及汐止民生線、萬大中和樹林線二期、環狀線北環及南環段等。

柯文哲笑說，原本他想就在市區找個地方開會就好，但侯友宜堅持一定要到東北角來領略海洋風光。雙方並互贈小禮物，期盼創造更多有利雙北市民的成果。（編輯：李錫璋）1080223