鬆綁法規友善投資 高市縮減都設審查時間

（中央社記者王淑芬高雄27日電）常見投資計畫被冗長的申請或審查流程延誤，行政效率遭詬病。高雄市檢討完成都市設計審議原則，簡化及修定不合時宜規定，未來預估有逾7成的都設案可縮減一半的審議時間。

高雄市盤點出可供產業投資的土也逾3000公頃，歡迎業者申請投資；不過除了投資之外，提供便利快速的申請及免除冗長的審查流程，才能快速引進資金。

過去受限部分法令規定，投資計畫的審查往往耗費時日，高雄市政府發市發展局近來針對16項審議規定及流程進行檢討，並完成「高雄市都市設計審議授權範圍規定」及「高雄市都市設計審議原則」修定。

市府都發局長林裕益今天指出，修定不合時宜的規定有助於提升行政效能，加速投資計畫；3月起完成修定的簡化流程將全面施行。

都發局舉例說，過去大樓開發案以基準容積630%為例，申請容積移轉15%以都屬於要召開委員會審議的業務，未來將部分審議授權幹事會審議，都發局估計可以簡化逾7成的案量，並可讓議案辦理時間從原來約69天減為34天。

另外，在小規模的透天建築和公共工程方面要送都市設計的案件也簡化流程，還有一部分可由建築師簽證即可；都發局說，修正放寬公共工程的基地面積或樓地板面積1萬平方公尺以上才須提委員會審議，其餘案件依規模授權幹事會或建築師簽證，都發局估計可以簡化公共工程都市設計審查約5成的案量。

高雄市建築師公會也樂見簡化都市設計流程，友善投資環境。理事長鄭純茂認為，相關規定的修正不僅簡政便民，法規也不再疊床架屋，又能落實專業建築師簽證責任制度，不僅縮短民間申請案件審理時間，也兼顧都市設計品質。(編輯:孫承武)1080227