微影廳搶娛樂市場 新北推友善觀影環境

（中央社記者黃旭昇新北27日電）新北市永和區一家電影院將開幕，主打「微影廳」。新北市政府今天指出，市內電影院共計14家，府中15紀錄片放映院還提供說電影、親子推嬰兒車觀影等服務，提升觀影的友善空間。

新北市永和區電影院「喜樂時代影城」將在28日於比漾廣場登場，內有13間「微型巨幕廳」，主打小品的觀影娛樂，座位數約31個至50個，並精心規劃民眾觀賞電影的視野及環繞音響，讓民眾觀影時也能體驗大影廳的震撼感。

喜樂時代影城屬於小影廳，在交通動線上與附近的中和環球百貨國賓影城消費市場部分重疊。喜樂時代影城也開放民眾「包場」，由於業者打出開幕促銷「1元電影不找零」活動，涉及到消費權益與保障，新北市消保官也將會前往關心。

新北市新聞局新聞行政科長賴素惠接受中央社訪問表示，統計新北市商業電影院，含新開幕的永和區喜樂時代，共有14家、113廳。業者會依空間大小，提供不同的包場服務，因涉及公共安全，觀影人數若超過包場人次，會婉拒民眾入場。

賴素惠說，新北市新聞局、消防局、消保官、衛生局等會組成聯合稽查小組，不定期無預警前往稽查相關公安與衛生、緊急救護等措施。

除一般商業電影院，新北市政府成立全國第一個以紀錄片為主題的「府中15」動畫故事館與紀錄片放映院，以培養紀錄片觀影人口，建立紀錄片工作者發表平台，固定的族群與影迷會前往欣賞電影。

新北市文化局長蔡佳芬表示，育有嬰幼兒的父母擔心孩子哭鬧或不適應暗黑的環境，會犧牲自己看電影的娛樂，府中15全國首創的「嬰兒車電影院」，設置嬰兒車停放區、友善嬰兒環境，讓爸媽帶寶貝上電影院，享受親子時光。

另外，與商業電影院最大的不同的是，為配合視障者的需求，放映院的「聽世界電影院」，每場電影都安排廣播人或配音員擔任「說書人」的角色，除開場先簡介電影內容外，播映過程也以旁白述說電影畫面，以生動的聽覺效果引導每位視障者踏入電影的世界。

商業電影院陸續成立，大規模的有板橋區大遠百的威秀影城、麗寶百貨的秀泰影城、中和環球購物中心的國賓影城，最近成立的還有鄰近土城重劃區的日月光購物廣場，社區型的購物中心內有秀泰影城。

新北市經濟發展局指出，由南山人壽與秀泰影城共同投資興建的樹林區首座複合式影城商場，去年5月開幕，是市府整合國有土地與民間土地的首例招商案。

新北市新聞局統計，除板橋、三重、新莊等區的老牌電影院，近年國賓影城、秀泰影城也都看準林口新市鎮及五股工業區、土城重劃區的消費人口，美麗新娛樂集團則鎖定甫通車的淡海輕軌，在淡海新市鎮投資電影院。（編輯：戴光育）1080227

新北市府27日表示，府中15紀錄片放映院全國首創「嬰兒車電影院」，特別設置嬰兒車停放區、友善嬰兒環境，讓爸媽可以帶著寶貝上電影院，享受親子時光。（新北市文化局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年2月27日

新北市府中15紀錄片放映院的「聽視界電影院」，每場電影都安排資深觀影人或配音員等擔任「說書人」角色，口述電影內容，引領視障朋友踏入電影世界。（新北市文化局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年2月27日