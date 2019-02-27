韓國瑜參訪創業聚落 星國超市簽採購合約

高雄市長韓國瑜27日接續新加坡招商與參訪行程，圖為韓國瑜（中）見證高雄農漁會與百美超市（prime supermarket）達成每年採購新幣50萬元的合作協議。中央社記者黃自強新加坡攝 108年2月27日

（中央社記者黃自強新加坡27日專電）高雄市長韓國瑜今天接續星國招商行程，除汲取創業聚落Block 71經驗，並與百美超市簽訂農漁、水產及加工品合約，每年總採購金額目標達新幣50萬元，合作期間3年。

韓國瑜上午率市府團隊參觀新加坡國立大學（NUS）旗下企業中心（NUS Enterprise）、新加坡政府媒體發展管理局（MDA）和金融機構SingTel Innov8聯合打造的創業聚落Block 71。

他與亞洲台商總會及青創業者午宴後，隨即舉行高雄觀光行銷記者會，向新加坡人推銷高雄美食與好山好水。

擔任海外觀光大使的藝人崔麗心在記者會中推薦高雄鳳山、岡山、旗山及六龜寶來地區的觀光資源。崔麗心指出，高雄的生活環境有著跟台北不一樣的城市樣貌，能在很短時間內就能上山下海，看到很多不同的風景，也有很多物美價廉的道地小吃美食。

高雄翰品酒店、國賓大飯店、寒軒國際大飯店主廚，也把高雄市烏魚子料理大賽作品介紹給新加坡。

高雄市政府觀光局主祕高美蘭指出，高雄具有海空雙港，又有豐富多元的觀光資源，有成為國際觀光都市的實力。

韓國瑜下午再參訪通路商萬春商行私人有限公司，參觀冷凍冷藏供應系統，以及檢查、分裝、配送等環境流程，並向董事長陳振賢爭取進口水產品。

韓國瑜受訪表示，高雄作為青年創業搖籃，不僅會與民間合作，高雄市政府也積極尋找地點設置青年創業基地，由政府出場地，青年出創意，企業有資源可以投資，青創才會成功。

韓國瑜晚間見證高雄農漁會與百美超市(prime supermarket)達成每年採購新幣50萬元 (約新台幣1150萬元)的合作協議，這項合約合作期間從2019年起到2022年止。

韓國瑜24日從台灣搭機先赴馬來西亞招商，展開首站簽約行程，他25日傍晚抵達新加坡，預計28日下午搭機返台。（編輯：施燕飛）1080227

高雄市長韓國瑜27日接續新加坡招商與參訪行程，圖為韓國瑜（前排右6）參訪通路商萬春商行合影。中央社記者黃自強新加坡攝 108年2月27日

高雄市長韓國瑜27接續新加坡招商與參訪行程，圖為韓國瑜（中）赴創業聚落Block 71參觀及座談。中央社記者黃自強新加坡攝 108年2月27日