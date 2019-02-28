紀念二二八 自由路上藝術節呈現民主進程

二二八事件72週年，台中市多個團體共同發起「自由路上藝術節」系列活動，28日由劉振祥攝影展、邱萬興攝影展在台中市中區再生基地開展，鄭南榕基金會執行董事鄭清華到場參與。中央社記者郝雪卿攝 108年2月28日

（中央社記者郝雪卿台中28日電）今天是二二八和平紀念日，台中市多個團體響應鄭南榕基金會串聯的藝術節紀念活動，募資舉辦「自由路上藝術節」，透過攝影展、音樂會等活動讓民眾參與，也了解台灣的民主進程。

由多個團體共同發起的「自由路上藝術節」一系列活動，從28日起至4月7日期間，舉辦攝影展、創作展、講座、掌中戲、電影放映、市集、音樂會等形式，讓民眾透過參與，了解台灣的民主進程，體會自由的核心價值。

「自由路上藝術節」系列活動今天由劉振祥攝影展、邱萬興攝影展等兩檔展覽，在台中市中區再生基地開展，鄭南榕基金會執行董事鄭清華、台中市新文化協會執行長陳彥斌、好民文化行動理事長楊宗澧等人到場解說導覽。

鄭清華說：「為紀念鄭南榕殉道30週年，1年多前到各地找尋年輕人，啟動共同理念的年輕人一起創作，並從藝術節方向思考。透過藝術工作的互動，可以跳脫政治主張，而且有自己的想法；用藝術節來連結台灣人民的心，回歸跟自己腳上的土地連結。」

陳彥斌指出，劉振祥的攝影展是以女性為題材，照片中的女子都因親人在二二八事件中過世，活在二二八的恐怖陰影下而能走出來，代表女性在二二八事件中扮演的堅強及堅毅的角色，希望有更多人來參觀展出。

楊宗澧表示，今天展出場地所在是台中舊城區，在二二八事件中扮演重要地位，但現在的年輕人大多不了解，希望透過由下而上的文化方式推動，讓大家了解。

楊宗澧指出，這場由年輕人發想的「自由路上藝術節」，是很多單位出錢出力所成就，也特別啟用群眾募款，原訂群眾募款金額的目標是新台幣40萬元，最後募到50萬元，代表台灣公民力量是可以去支撐理想，也可以承擔轉型。（編輯：吳佳穎）1080228