三鶯大橋改建進度超前 可望人車分流保平安

（中央社記者黃旭昇新北2日電）攸關新北市三峽與鶯歌間重大交通的三鶯大橋改建工程進度超前，市長侯友宜今天前往鶯歌視察橋梁、公園改建基層建設，期許如期如質完工，以提供便利交通和休閒遊憩的居住品質。

新北市長侯友宜今天前往鶯歌地區，視察鶯歌古鐘樓公園、三鶯大橋改建，及鶯歌永吉公園第三期工程，聽取市府工務局簡報。

橋齡超過30年的三鶯大橋，是三峽與鶯歌間，市民回家的必經之路，因舊橋汽機車與行人混合爭道，險象環生；市府決定改建新的橋梁，規劃新車道與強化結構抗震耐洪，以保障用路人安全。

工務局新建工程處表示，三鶯大橋總經費將近新台幣10億元，目前進行橋梁上部結構鋼橋吊梁吊裝工程。第一階段工程進度超前，可望在109年2月完工；接著第二階段施工，完工後汽機車分流、串聯河濱自行車道，可舒緩大漢溪兩岸往返三鶯地區交通。

鶯歌古鐘樓公園則是配合台北捷運三鶯線施工，整合既有步道，依公園原貌開闢樹屋平台、木棧道、歷史巡禮步道及觀景涼亭，結合消防古鐘樓歷史遺跡，未來可望成為熱門親子踏青景點。

侯友宜今天也視察捷運鳳鳴站預定地旁，鶯歌永吉公園第三期工程。他說，擔任新北市副市長時，與里長和民眾攜手種下象徵希望的樟樹苗，現在，看到樟樹已茁壯，特別有感情。

鶯歌永吉地區在工程團隊努力下，將原本荒蕪的山野坡地，化身為適宜親子悠遊的公園，並保留豐富的生態資源。今天春意盎然的櫻花、炮仗花盛開，吸引許多民眾趁連續假期拍照打卡。

侯友宜藉樟樹的成長茁壯，激勵市政團隊士氣，期勉建設如種樹般，生生不息又扎實。他除聽取地方需求，同時要求相關單位加速建設，讓市民有感。（編輯：張銘坤）1080302