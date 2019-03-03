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賽車場噪音擾人 中市府持續監控

最新更新：2019/03/03 18:08

（中央社記者郝雪卿台中3日電）台中市后里麗寶國際賽車場今天遭當地居民抗議噪音擾人安寧，台中市環保局表示，將持續監控，並要求施作噪音防護。麗寶國際賽車場則表示，將加強內控、宣導及檢測。

台中市議員王朝坤下午帶領約百名后里鄉親前往麗寶國際賽車場抗議，他表示，去年麗寶賽車場試營運，就造成月眉、眉山、太平、聯合等里居民及周遭學校噪音問題，由立法委員洪慈庸召開協調會，但事後麗寶賽車場未依協調會結論先完成隔音牆及自主監測，就開始進行賽車活動，造成附近居民極度不滿，才會發動今日抗議活動，要求業者解決噪音問題。

台中市政府環保局表示，賽車場假日期間會開放車友車聚活動，部分跑車在轉彎、直線車道產生急加速音量過大，經派員量測已有幾次違規紀錄，依違反環評累計對業者裁罰新台幣200萬元。後續仍將要求業者負起責任，提出施作噪音防護措施等環評因應對策，環保局將審查並要求落實。

麗寶國際賽車場表示尊重及可以理解居民感受，同時發表聲明，將持續進行3點主張，包括加強內控、加強宣導及加強檢測等。

麗寶國際賽車場說，加強內控部分，所有來體驗的車輛都將符合檢驗法規與標準，並提供檢驗規定與標準給環保局。

加強宣導部分，將針對所有賽道承租者密切溝通討論相關噪音管制宣導工作，透過官網、官方粉絲團，呼籲車友降低車輛噪音，以維護居民生活品質。

加強檢測方面，麗寶賽車場說，會嚴格要求所有下場車輛的噪音分貝值，下場後也會在旁加強檢測，以維護場內活動產生的音量都在規範內。（編輯：翁翠萍）1080303

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