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豐原圓環南路陸橋 試辦封閉一個月

最新更新：2019/05/06 19:56
台中市豐原區圓環南路陸橋因使用率低，多年來存廢問題爭論不休，市府公告將在5月10日起試辦封閉陸橋一個月。中央社記者趙麗妍攝 108年5月6日
台中市豐原區圓環南路陸橋因使用率低，多年來存廢問題爭論不休，市府公告將在5月10日起試辦封閉陸橋一個月。中央社記者趙麗妍攝 108年5月6日

（中央社記者趙麗妍台中6日電）台中市豐原區圓環南路陸橋因使用率低，多年來存廢問題爭論不休，市政府公告將在5月10日起試辦封閉陸橋一個月，讓市民熟悉平面道路環境，事後聽取民意，再評估是否拆除陸橋。

台中市豐原區中正路及圓環南路口的人行陸橋，為進入豐原地區鬧區的門面，陸橋存廢問題，多年來爭論不休，近日市政府公告將封閉陸橋一個月，再次引發居民討論。

周遭店家指出，陸橋不只擋住天際線，黃金三角窗的店面也被墩柱擋住，舊龍心百貨發生大火後，時常換手經營，直到最近拆除，有的店面則是難以出租。

建材行老闆娘表示，陸橋使用率很低，墩柱阻礙右轉車行視線，平面道路劃設斑馬線後，發生好幾起行人被車撞事故；多年前陸橋就喊著要拆，最近才又有動作，應該要趕快拆除。

鄰近的國小學生家長則擔心，陸橋拆除後，學生行走斑馬線，比較危險，也有家長質疑，陸橋又沒有壞，為什麼要拆除，根本是浪費公帑。

台中市養工處處長彭岑凱表示，因還路於民是全球趨勢，市政府公告執行豐原圓環南路陸橋試封閉計畫，自10日起封閉一個月，民眾改通行平面斑馬線，市政府將視試辦結果，廣納民意後，再決定是否拆除天橋。（編輯：翁翠萍）1080506

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