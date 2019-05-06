上市櫃企業主來訪 盧秀燕：鬆綁土地法規

由上市櫃企業主組成的磐石會，6日由會長林廷芳（右6）等人帶領會員拜訪台中市長盧秀燕（右5），盧秀燕收下多位磐石會員親筆簽名的建言書。中央社記者郝雪卿攝 108年5月6日

（中央社記者郝雪卿台中6日電）台中市長盧秀燕今天會見磐石會上市櫃企業主會員並回應建言表示，解決土地不足問題，不能僅靠開發用地，還包括鬆綁土地法規、推行交通建設、維護生活環境。

磐石會創始人謝平上、會長林廷芳等人拜訪台中市政府，以「根留台中，稅在台中」向市府提出經濟亮點建言，盧秀燕收下多位磐石會員親筆簽名的建言書，宣示傾聽業者意見與推動中台灣經濟的決心。

多位企業主提出用地不足問題，盧秀燕說，台中是綜合發展非常進步的城市，但受限於地狹人稠的先天條件，解決土地問題不能僅靠開發用地，必須「多管齊下」如鬆綁土地法規、推行交通建設、維護生活環境。

盧秀燕認為，內科園區得利於市民快速道路及外圍捷運效應，大家覺得從市區到內科很方便，才會造成內科城中化、市區化，她任內將致力推動捷運經濟，著重捷運、快速道路、高架道路、重要道路交通建設，讓台中交通更完善。

謝平上表示，曾經建議中央政府提升都會型容積率、打通市政路分散台中工業區車流量，相信盧秀燕將兌現政見，積極辦理市政路打通計畫。

林廷芳說，產業園區轉型規劃不只著重在廠房，應考量人才、研發、運籌等軟體設施，如何使許多年輕的工程師、創業家留台中是重要的課題。

盧秀燕表示，目前市府經發局與都發局盤點可用土地法規提報中央，並依照現今時空調整園區規劃提出設廠標準，例如，企業總部在台中的廠商優先進駐、產業發展內容符合城市前景、給付勞工較高薪資的業者也將優先考量。（編輯：翁翠萍）1080506