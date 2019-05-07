觀光局主秘傳閨密說 韓國瑜：對認真女性不公平

（中央社記者王淑芬高雄7日電）高雄市政府團隊人事任用今天又被爆觀光局主任秘書高美蘭是「市長夫人李佳芬的閨密」。市長韓國瑜今天回應「這樣對全心全意投入職場工作的女性而言不公平」。

韓國瑜下午主持市政會議後受訪提出說明。他表示，女性在職場工作就比較辛苦，如果全心全意的投入，又被扣上「閨密」兩個字是不公平的。高美蘭是他千拜託萬拜託才將她從台北邀請來為高雄拚觀光，表現得好不好，局長會評估。

韓國瑜呼籲民進黨議員沒必要做如此攻擊，盼給有些欣賞和肯定，不要因為是韓國瑜任用的人就歸類成「家臣」、「閨密」，這樣說法不公平。至於高美蘭和李佳芬私人交友關係，韓國瑜未多作說明。

民進黨高雄市議員高閔琳原擬要求議會行文要求高美蘭今天列席議會備詢。但觀光局長潘恒旭答詢說，今天議會才發文不及通知；再者高美蘭今天請假2小時。

高閔琳受訪說，官員列席議會備詢是職責，再者議長許崑源也說過議員有需要質詢，相關人員應列席。媒體詢問潘恒旭，明天高美蘭是否會列席備詢，潘恒旭說「不會」，由首長說明業務即可。而截至發稿前，高美蘭未受訪回應。（編輯：孫承武）1080507