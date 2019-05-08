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花蓮溪出海口黑面琵鷺 2隻疑似染病癱瘓[影]

最新更新：2019/05/08 18:55
過境花蓮溪出海口的18隻黑面琵鷺，8日有民眾察覺其中2隻癱瘓在沙洲上，目前已送往動物醫院急救，並採樣檢驗癱瘓原因。（民眾提供）中央社記者盧太城花蓮傳真　108年5月8日
過境花蓮溪出海口的18隻黑面琵鷺，8日有民眾察覺其中2隻癱瘓在沙洲上，目前已送往動物醫院急救，並採樣檢驗癱瘓原因。（民眾提供）中央社記者盧太城花蓮傳真　108年5月8日

（中央社記者盧太城花蓮縣8日電）過境花蓮溪出海口的18隻黑面琵鷺，有2隻癱瘓在沙洲上，目前已送往動物醫院急救，並且採樣檢驗癱瘓原因。

這個月5日花蓮自強國中退休老師祁明月在花蓮溪出海口右岸國姓廟前，發現18隻黑面琵鷺嬌客在溪流中覓食。

今天早上有民眾察覺其中2隻癱瘓在沙洲上，隨即協同第九河川局人員，利用膠筏前往救援，黑面琵鷺癱瘓無法站立，腳上有腳環，已先送到動物醫院，先確定有無禽流感。

花蓮縣政府農業處表示，2隻黑面琵鷺均癱軟無力，一隻較虛弱，目前送契約動物醫院，目前給予輸液及抗生素行支持療法，並採集檢體，將進行細菌培養檢驗以了解病因。（編輯：吳佳穎）1080508

影片來源：祁明月提供
過境花蓮溪出海口的18隻黑面琵鷺，有2隻癱瘓在沙洲上，花蓮縣政府農業處表示，目前2隻黑面琵鷺送契約動物醫院給予輸液及抗生素行支持療法，並採集檢體以了解病因。（祁明月提供）中央社記者盧太城花蓮傳真　108年5月8日
過境花蓮溪出海口的18隻黑面琵鷺，有2隻癱瘓在沙洲上，花蓮縣政府農業處表示，目前2隻黑面琵鷺送契約動物醫院給予輸液及抗生素行支持療法，並採集檢體以了解病因。（祁明月提供）中央社記者盧太城花蓮傳真　108年5月8日
花蓮自強國中退休老師祁明月5日在花蓮溪出海口發現18隻黑面琵鷺嬌客在溪流中覓食，8日有民眾察覺其中2隻癱瘓在沙洲上，隨即協同第九河川局人員，利用膠筏前往救援。（祁明月提供）中央社記者盧太城花蓮傳真　108年5月8日
花蓮自強國中退休老師祁明月5日在花蓮溪出海口發現18隻黑面琵鷺嬌客在溪流中覓食，8日有民眾察覺其中2隻癱瘓在沙洲上，隨即協同第九河川局人員，利用膠筏前往救援。（祁明月提供）中央社記者盧太城花蓮傳真　108年5月8日
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