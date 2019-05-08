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解決護理人力不足 輔英科大在澎湖開班

最新更新：2019/05/08 19:56
輔英科技大學預計在澎湖開設護理二技、碩士學分班，校長顧志遠（右）8日率團拜會澎湖縣長賴峰偉（左），盼以護理專業協助提升護理人員能力。中央社 108年5月8日
輔英科技大學預計在澎湖開設護理二技、碩士學分班，校長顧志遠（右）8日率團拜會澎湖縣長賴峰偉（左），盼以護理專業協助提升護理人員能力。中央社 108年5月8日

（中央社澎湖縣8日電）澎湖護理人力短缺，高雄輔英科技大學今年在澎湖開設護理二技、碩士學分班，提供有意投入護理人員進修，未來留在澎湖服務。澎湖縣長賴峰偉感謝校方提供更優質、專業的照護。

輔英科大校長顧志遠等一行人今天拜會澎湖縣長賴峰偉。顧志遠表示，輔英科大是全國第一所私立醫護類職業學校，是全台擁有最多護理學系的學校。全校9000多名學生，護理系學生就占了5400人，今年將在澎湖開設護理二技、碩士學分班，明年設專班，以護理專業協助澎湖提升護理人員核心能力。

賴峰偉表示，澎湖護理人力短缺，縣府為培育基層醫事人力，今年在公費醫事人員中，提供10多位招生名額，除了國內各醫院所都有保障名額，輔英科大今年在澎湖開班，有意投入護理學子就近在地修讀，節省時間、交通與住宿費用，期盼澎湖子弟能把握各入學機會，未來返鄉服務，回饋家鄉，

賴峰偉感謝輔英科大為澎湖醫療環境貢獻心力，也鼓勵有意進修的護理人員報考就讀，歡迎更多的護理人員到澎湖服務，一齊為澎湖醫療服務品質提升而努力。（編輯：黃世雅）1080508

輔英科大預計在澎湖縣開設護理二技、碩士學分班，校長顧志遠（右5）等一行8日前往縣府拜會縣長賴峰偉（右6），賴峰偉也表示，感謝輔英科大為澎湖醫療環境貢獻心力。中央社　108年5月8日
輔英科大預計在澎湖縣開設護理二技、碩士學分班，校長顧志遠（右5）等一行8日前往縣府拜會縣長賴峰偉（右6），賴峰偉也表示，感謝輔英科大為澎湖醫療環境貢獻心力。中央社　108年5月8日
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