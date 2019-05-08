屏東睽違10多年 內埔國小奪中華盃排球冠軍

108年全國第48屆中華盃國小師生排球賽7日落幕，屏東縣內埔國小學生勇奪國小5年級男童組冠軍，為校爭光。（內埔國小提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年5月8日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣8日電）屏東縣內埔國小5年級學生勇奪今年中華盃排球賽冠軍，為10多年沒拿到這項獎盃的屏東縣爭取到榮譽，也是內埔國小排球隊成軍10多年首度奪到中華盃冠軍。

中華盃排球賽是全國5大盃排球比賽中最高的榮耀，內埔國小校長鍾炳雄表示，排球是內埔國小的發展項目，曾拿過台電盃、和家盃及華宗盃冠軍，就是沒拿過中華盃，連8強都沒打進，這次能拿到冠軍很不容易。

鍾炳雄表示，今年能特別突出，主要是家長、老師、教練及球員都相當投入，尤其是球員想得獎的心相當堅定。

鍾炳雄說，球員每天上課前、下課後練球，一直練到晚上，連假日都練，基本功不斷的練習，為了不讓球員荒廢功課，老師義務補習，讓家長放心；為了累積臨場經驗，各種大小比賽都參加，讓學生克服心理障礙及增加抗壓性。

這次比賽，內埔國小在第1輪輸了1場，第2輪全勝，奪得冠軍獎盃，鍾炳雄表示，除了眾志成城外，基本功紮實是致勝原因。

內埔國小有百年歷史，是內埔鄉主要小學，拿到中華盃排球冠軍，不但是學校的驕傲，也是全內埔鄉人的驕傲，許多家長像辦喜事般到學校分享榮耀。（編輯：黃世雅）1080508